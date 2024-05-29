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Son dakika: Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında apar topar hastaneye kaldırılmış beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti. İnanır, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmezken 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:16 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:21
Son dakika: Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

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Kadir İnanır ile ilgili sevenlerini üzen bir haber geldi.

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPACAK

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

JÜLİDE KURAL: SABIRLI OLMALIYIZ

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'dan haber var

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