Çalıkuşu'nun Sütlü Nuriye'si bu formülle 33 kilo verdi! 42'lik Elif Sümbül Sert 3 ayda eridi! "Aktarlarda bulabileceğiniz…"

Elif Sümbül Sert 2014 yılında verdiği bir röportajda, 33 kilo verme sürecini ve bu süreçte yaşadığı değişiklikleri anlattı. İşte o röportajdan öne çıkanlar;

"İnsanlar özel bir diyet, özel bir spor yaptığımı zannediyorlar ama hayır. Normal süreçte gerçekleşen bir olay bu... Evliliğim bitti ve çocuklarımla birlikte yeni bir hayat kurmaya başladım. İstanbul'da bu sektörde bunlar zor işler. O stresle başladı aslında her şey... Kilo birden kaçtı. (gülüyor) Akabinde plates bilgim var, düzensiz beslenme diyeyim bir de ama hamur işi yiyerek değil. Çok fazla bitki çayı içiyordum. Metabolizmayı hızlandıracak bitkisel ilaçlar tükettim, aktarlarda bulabileceğiniz…"