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70 kilodan pesketaryen diyeti ile indi! Sen Anlat Karadeniz'in Nefesi İrem Helvacıoğlu 6 ayda ip gibi kaldı! "Ergenlikte aldığım 20 kiloyu..."

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, son dönemlerde fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. "Sen Anlat Karadeniz", "Seni Çok Bekledim", "Güneşin Kızları", "Baş Belası" ve son olarak "Yürek Çıkmazı" dizilerinde performansıyla beğeni toplayan Helvacıoğlu, kilo verme serüveniyle de gündemde. Gurme Yolaç Özcan ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından kalbi boş olan ünlü oyuncunun fit formunu nasıl koruduğu merak ediliyor. İşte İrem Helvacıoğlu'nun zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 17:21 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 17:22
70 kilodan pesketaryen diyeti ile indi! Sen Anlat Karadeniz’in Nefesi İrem Helvacıoğlu 6 ayda ip gibi kaldı! Ergenlikte aldığım 20 kiloyu...

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2010 yılında adım attığı ekran kariyerinde, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaya başladı. Ancak onu asıl şöhrete kavuşturan rol, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteri oldu. Hem oyunculuğu hem de fit vücuduyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda ergenlik döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

PESKETARYEN DİYETİ İLE ZAYIFLADI

Helvacıoğlu, ergenlik döneminde 70 kiloya ulaştığını ve bu kiloları 6 ayda nasıl verdiğini anlattı. "Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım," diyen Helvacıoğlu, pesketaryen diyeti sayesinde zayıfladığını belirtti.

PESKETARYEN DİYET NEDİR?

Pesketaryen diyet, kırmızı ve beyaz et tüketmemeyi, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta tüketmeyi içeriyor. İtalyanca'da balık anlamına gelen 'pesce' kelimesinden türetilen bu diyet, bitki bazlı beslenmeyi tercih eden ve aynı zamanda balık da tüketen kişiler için ideal. Helvacıoğlu, bu diyetin kendisi için uygun olduğunu, çünkü dedesinin çiftçi olması nedeniyle hayvanlarla büyüdüğünü ve bağ kurduğu hayvanları yiyemediğini belirtti.

"ACIKINCA SU İÇİP ERKEN UYUYORUM"

Helvacıoğlu, "Acıkınca su içip erken uyuyorum" diyerek, bu basit alışkanlığın da kilo vermesine yardımcı olduğunu ifade etti. Annesinin kendisini her gördüğünde "Sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın, hasta olacaksın" dediğini paylaşan oyuncu, hasta olmadığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

PESKETARYEN DİYETİN FAYDALARI

Pesketaryen diyetin birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Balık ve sebze ağırlıklı beslenme, yüksek oranda Omega-3 içerdiğinden unutkanlığı önler, göz sağlığına fayda sağlar, kalp damar hastalıklarından korur ve kemikleri güçlendirir. Araştırmalar, ayda en az bir kez balık yiyen ve diğer et türlerini tüketmeyenlerin, et yiyenlere oranla bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 43 daha az olduğunu göstermektedir.

2 GÜNLÜK ÖRNEK PESKETARYEN DİYETİ

1. Gün:

  • Sabah: 🧀 Beyaz peynir, 🥚 yumurta, çeri domates, maydanoz, zeytin, tam buğday ekmeği
  • Öğle: 🥣 Mercimek çorbası, dereotlu bakla yemeği, zerdeçallı yoğurt
  • Ara: Yarım nar, badem
  • Akşam: 🐟 Izgara sarı kanat, roka salatası, fırında biberiyeli patates
  • Ara: 🥛 Kefir, kivi

2. Gün:

  • Sabah: 🥛 Süt, yulaf ezmesi, chia tohumu, avokado, ananas, tarçın
  • Öğle: 🍲 Balkabağı çorbası, mercimekli bulgur pilavı, yer elması cacığı
  • Ara: 🍐 Ayva, zencefilli ıhlamur çayı
  • Akşam: 🍜 Tarhana çorbası, nohut yemeği, kırmızı havuçlu-maydanoz salatası, ayran
  • Ara: 🌰 Ceviz içi, mandalina

🚨 Sağlık Uyarısı: Lütfen bu diyet listesini uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışın. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, uygun bir beslenme planı belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir. Ayrıca, yeterli beslenme ve dengeli bir diyet için çeşitli besinleri tüketmeyi unutmayın.

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