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Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: Gedelli sevinçten dört köşe olacak! "Fırsatın hasına gel"

Gönül Dağı geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen 141. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. Gedelli'nin meydanında yaşananlar ve "TVR Havacılık ve İnovasyon şirketini halka arz edeceğiz." sözleri gelecek bölüm için heyecanı daha da artırdı. Özellikle Ramazan'ın "Gel vatandaş gel, fırsatın hasına gel!" sözleri fragmana damgasını vurdu.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 10:27 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 10:27
Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: Gedelli sevinçten dört köşe olacak! Fırsatın hasına gel

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Gönül Dağı merakla beklenen 141. bölüm fragmanını yayınladı. Fragman dizinin izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gedelli'nin meydanında yapılan bir konuşma fragmanda öne çıkan detaylardan biri oldu.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı'nın son bölümünde amca oğulları, kasabayı derinden sarsan bir hacker vakasıyla karşı karşıya kaldı.

Hacker'ın, kasabanın kritik altyapılarına sızdığı ve deprem simülasyonu yarattığı ortaya çıktı. Kasaba halkı ve amca oğulları, hackerın kimliğini deşifre etmek için zamanla yarışırken, icadı görmek için gelen ekip de beklenmedik olaylarla karşılaştı.

KENAN VE ELİF'İN ZORLU MÜCADELESİ

Kenan, sevgili eşi Elif'in riskli hamileliği hakkında aldığı haberle sarsılır. Durumu kabullenmekte zorlanan Kenan, başka çözüm yolları aramak için adeta seferber olur.

Bu süreçte kardeşi Veysel, ona destek olmak için Ciritçi'yi çağırır ve üçü birlikte çıktıkları yolculukta pek çok zorlukla yüzleşir.

RIFAT'IN TARLADAKİ BÜYÜK KEŞFİ

Diğer yandan, Rıfat ve Mihriban çifti, tarlada çalışmaya başlar. Rıfat, tarlada gördüğü büyük taşı kaldırmak için inat eder ve bu uğurda büyük bir çaba sarf eder.

Taşı kaldırdığında ise tarlada beklenmedik bir keşifle karşılaşır. Rıfat'ın bulduğu sır, onun ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Gönül Dağı'nın 141. bölümü tüm bu sorulara yanıt verecek.

Gönül Dağı'nda sürpriz ayrılık iddiası!

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