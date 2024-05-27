Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: Gedelli sevinçten dört köşe olacak! "Fırsatın hasına gel"

KENAN VE ELİF'İN ZORLU MÜCADELESİ Kenan, sevgili eşi Elif'in riskli hamileliği hakkında aldığı haberle sarsılır. Durumu kabullenmekte zorlanan Kenan, başka çözüm yolları aramak için adeta seferber olur.

Bu süreçte kardeşi Veysel, ona destek olmak için Ciritçi'yi çağırır ve üçü birlikte çıktıkları yolculukta pek çok zorlukla yüzleşir.

RIFAT'IN TARLADAKİ BÜYÜK KEŞFİ Diğer yandan, Rıfat ve Mihriban çifti, tarlada çalışmaya başlar. Rıfat, tarlada gördüğü büyük taşı kaldırmak için inat eder ve bu uğurda büyük bir çaba sarf eder.

Taşı kaldırdığında ise tarlada beklenmedik bir keşifle karşılaşır. Rıfat'ın bulduğu sır, onun ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Gönül Dağı'nın 141. bölümü tüm bu sorulara yanıt verecek. Gönül Dağı'nda sürpriz ayrılık iddiası!