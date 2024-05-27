Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: Gedelli sevinçten dört köşe olacak! "Fırsatın hasına gel"

Gönül Dağı merakla beklenen 141. bölüm fragmanını yayınladı. Fragman dizinin izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gedelli'nin meydanında yapılan bir konuşma fragmanda öne çıkan detaylardan biri oldu.
Gönül Dağı merakla beklenen 141. bölüm fragmanını yayınladı. Fragman dizinin izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gedelli'nin meydanında yapılan bir konuşma fragmanda öne çıkan detaylardan biri oldu.
SÜRPRİZ GELİŞME
Gönül Dağı'nın son bölümünde amca oğulları, kasabayı derinden sarsan bir hacker vakasıyla karşı karşıya kaldı.
Hacker'ın, kasabanın kritik altyapılarına sızdığı ve deprem simülasyonu yarattığı ortaya çıktı. Kasaba halkı ve amca oğulları, hackerın kimliğini deşifre etmek için zamanla yarışırken, icadı görmek için gelen ekip de beklenmedik olaylarla karşılaştı.
KENAN VE ELİF'İN ZORLU MÜCADELESİ
Kenan, sevgili eşi Elif'in riskli hamileliği hakkında aldığı haberle sarsılır. Durumu kabullenmekte zorlanan Kenan, başka çözüm yolları aramak için adeta seferber olur.
Bu süreçte kardeşi Veysel, ona destek olmak için Ciritçi'yi çağırır ve üçü birlikte çıktıkları yolculukta pek çok zorlukla yüzleşir.
RIFAT'IN TARLADAKİ BÜYÜK KEŞFİ
Diğer yandan, Rıfat ve Mihriban çifti, tarlada çalışmaya başlar. Rıfat, tarlada gördüğü büyük taşı kaldırmak için inat eder ve bu uğurda büyük bir çaba sarf eder.
Taşı kaldırdığında ise tarlada beklenmedik bir keşifle karşılaşır. Rıfat'ın bulduğu sır, onun ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Gönül Dağı'nın 141. bölümü tüm bu sorulara yanıt verecek.