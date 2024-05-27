1 ayda 4 kilo verdiren Melis Sezen yöntemi! 27’lik oyuncu yıllardır 1 KG bile almadı! Sırrı haftada 6 gün...

GÜNE ENERJİK BAŞLAMA RİTÜELİ 🌞✨

Melis Sezen, güne enerjik başlamak için sabahları yüzünü yıkayarak ve lenslerini takarak hazırlanıyor. 👀💧 8.5 miyop olduğu için lens kullanımı onun için önemli bir günlük ritüel. Ardından cildini nemlendirici serumlar ve göz altı kremi ile bakıma alıyor. Gününe keyifli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamayı tercih ediyor.