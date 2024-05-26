Kızılcık Şerbeti’nde jet hızında 2 veda; Başrol isimler değişiyor! Ayrılık sahnesi sızdı

"Kızılcık Şerbeti" adlı dizi, sezon finaline doğru ilerlerken, izleyicileri üzüntüye boğan bir gelişme yaşandı. Dizide uzun süredir sevilen karakterleri canlandıran oyuncuların ayrılacağına dair haberler, hayranlarını derinden etkiledi.
"Kızılcık Şerbeti" adlı dizi, sezon finaline doğru ilerlerken, izleyicileri üzüntüye boğan bir gelişme yaşandı. Dizide uzun süredir sevilen karakterleri canlandıran oyuncuların ayrılacağına dair haberler, hayranlarını derinden etkiledi.
2 OYUNCU DİZİDEN AYRILIYOR
Öncelikle, Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın diziden ayrılacağı duyurusu, izleyiciler arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Sönmez'in dizideki varlığı ve hikayeye kattığı renk, izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmişti.
Ancak bu üzüntüye ek olarak, Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın da diziden ayrılacağı haberi gelince hayranlar adeta şok yaşadı. Rüzgar'ın hikayede bıraktığı boşluk, izleyiciler arasında büyük bir boşluk yaratacak gibi görünüyor.
Yiğit Kirazcı'nın Türkiye'ye dönerek yeni bir projeye imza atacağına dair haberler, hayranlarını biraz olsun teselli etse de, onun diziden ayrılmasıyla "Kızılcık Şerbeti"nın atmosferinde büyük bir değişiklik yaşanacağı kesin.
İzleyiciler, sezon finalindeki veda sahneleriyle duygusal anlar yaşamaya hazırlanırken, dizinin yeni sezonunda nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncu kadrosundaki değişikliklerin hikayeye nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
Kızılcık Şerbeti'nde Gelecek Haftaki Bölümün Başlangıç Sahnesi Sızdırıldı!
"Kızılcık Şerbeti"nin 64. bölümünde en dikkat çeken isim ise bir kez daha Görkem oldu. Görkem, önce Fatih'in arkadaşına, ardından Fatih'e ve sonrasında herkese karşı üstünlüğünü göstererek izleyicileri şaşırtmayı başardı.
64. bölümün final sahnesinde ise Görkem'in çarpıcı bir çıkışı vardı. Kendini parçalamaya başlayarak "Ben bitmem" diye dellenen Görkem, ardından herkesi çağırarak kendisine bu durumu yaşatanın Nilay olduğunu açıkladı.
Ancak heyecan burada bitmedi. Bölümün son sahnesinin yayınlanmasının ardından, bir X kullanıcısı tarafından 65. bölümün ilk sahnesinin sızdırıldığı haberi gündemi salladı. Senaryodan sızdırılan bilgilere göre, Nilay kendini savunmak zorunda kalacak ve başlangıçta kimse ona inanmayacak gibi görünüyor.
Görkem'in Nilay'a karşı açtığı savaşta kim galip gelecek, izleyicileri neler bekliyor, zamanla ortaya çıkacak.