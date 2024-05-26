SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

6 ayda 25 kilo verdi; 52'lik sunucu Seda Akgül'ün fişek gibi eriten diyeti! " 5-5,5 saat aralıklarla..."

Ekranların tanınmış sunucusu Seda Akgül, son zamanlarda sağlıklı ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 6 ay gibi kısa bir sürede tam 25 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Akgül, zayıflama sürecinde izlediği yöntemlerle merak uyandırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 14:16 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 14:17
6 ayda 25 kilo verdi; 52’lik sunucu Seda Akgül’ün fişek gibi eriten diyeti! 5-5,5 saat aralıklarla...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekranların tanınmış ismi Seda Akgül, son dönemde göz kamaştıran değişimiyle dikkat çekiyor. Günde sadece 2 öğün beslenerek adeta mum gibi eriyen Akgül'ün zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki, ünlü sunucu bu büyük değişimi nasıl başardı?

1. Aç Karnına Sade Kahve: Akgül, sabahları aç karnına sade kahve içerek güne başlıyor. Bu uygulamanın metabolizmasını hızlandırdığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

2. Az ve Dengeli Beslenme: Günde sadece 2 öğün beslenen Akgül, 5-5,5 saat aralıklarla aç kalıyor.

Öğünlerinde ise besin değeri yüksek ancak hafif yiyecekleri tercih ediyor. Akşam öğününde ise en hafif seçenekleri tercih ederek midenin rahatlamasını sağlıyor.

3. Vitamin Desteği: Seda Akgül, kilo verme sürecinde vitamin desteği aldığını belirtiyor. Bu desteğin sağlıkla zayıflama sürecini desteklediğini ifade ediyor.

4. Aktif Bir Yaşam Tarzı: Günlük yürüyüşlerini ihmal etmeyen Akgül, sağlıklı yaşam için hareketli bir yaşam tarzını benimsemiş durumda. Bu aktif yaşam tarzı, kilo verme sürecini destekliyor ve formunu korumasına yardımcı oluyor.

Seda Akgül'ün zayıflama hikayesi, disiplinli beslenme, vitamin desteği ve aktif bir yaşam tarzının önemini vurguluyor. Ancak herkesin metabolizması ve sağlık koşulları farklı olduğu için bu yöntemlerin herkese uyarlanamayabileceği unutulmamalıdır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’de küfür kıyamet ’yeğen’ ifşaları ve elebaşının meçhul akıbeti! ’Uzun Cevdet’te fotopanik... Gülen ilaçla uyutuldu iddiası
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim
Meclis’in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin zorunlu olacak
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik
Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik
Küresel çete kıtlık için harekete geçti: Binlerce arı kovanını yaktılar! Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates milyonlar harcamıştı: Yeraltı sığınaklarının sebebi ortaya çıktı
Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak
Başkan Erdoğan’dan iki unsur net tespit! İşte AK Parti’deki değişim ve yeni ruhun sırrı
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Ekşi Sözlük isimli lağım çukurunun kokmuş zihniyeti! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna verilen cevaplar mide bulandırdı
GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar
Tel Aviv’e Lahey darbesi! İsrail basını Netanyahu’yu hedef gösterdi: ‘Yalnız kaldık’ deyip kendilerini aklıyorlar
Tatil hayal oldu: Otellerin bayram tarifesi cep yakıyor! Fiyatlar 2’ye katlandı
SON DAKİKA