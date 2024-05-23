Hazar Ergüçlü'nün 31 yaşında 58 kilo olma sırrı! İnci Taneleri'nin Dilber'i bu yöntemle kibrit gibi geziyor! "Hipoglisemim var..."

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü , 2014 yılında verdiği bir röportajda beslenme alışkanlıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, diyet yapmanın kendisini zorladığını ve psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Hazar Ergüçlü, "Aç olduğum zaman anormal sinirli ve gıcık biri oluyorum. Ne yapayım hipoglisemim var. Haftanın 4-5 günü pilates yapıyorum ama onu da sevmiyorum. Spor, diyet, düzenli yaşam bana göre değil. Ben çocuk gibi yaşamayı seviyorum. Boş vaktimde oturup cips yemek istiyorum," dedi.