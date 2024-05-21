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Kıyasıya mücadele devam ediyor | 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 21 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu bölümde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 21 Mayıs Survivor bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 01:42 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 01:42
Kıyasıya mücadele devam ediyor | 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

21 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunun sonucunda eleme adayları belirlenmeye başlandı.

Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve haftanın eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 21 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 21 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.

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