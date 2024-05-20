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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i bir konuştu pir konuştu! "22 yıl önce rol bana geldiğinde..."

Kurtlar Vadisi Türk televizyonunun en ikonik dizilerinden biri olarak kabul edilirken serinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey, Altan Akışık'ın performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Akışık'ın karakteri dizi tarihindeki yerini sağlam bir şekilde koruyor. Usta oyuncu bu role nasıl büründüğünü ve karakterin perde arkasını anlatarak oyunculuk serüvenine ışık tuttu.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 13:11 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 13:11
Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i bir konuştu pir konuştu! 22 yıl önce rol bana geldiğinde...

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Altan Akışık, Kurtlar Vadisi'ne katılma sürecini anlatırken, bir röportajında duygularını ve deneyimlerini titizlikle aktardı. O dönemde yaşadığı heyecanı hala hatırlayan Akışık, "Doğu Bey" karakterini canlandırma teklifi aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Bu teklifi aldığında senaryonun derinliği ve karakterin gizemli yapısı onu derinden etkilemişti.

DİZİYE KATILMA HİKAYESİ

Akışık'ın diziye katılım süreci, eski dostu ve yapımcı Osman Sınav'ın bir telefonla başladı.

Sınav, Akışık'ı görüşmeye çağırarak dizide yeni bir karakter yaratmayı planladığını ve bu rol için onu düşündüğünü belirtti. Akışık, teklifi kabul etti ve böylece Doğu Bey karakteri doğdu.

Oyuncu, ilk etapta karakterin dizide sıkça yer alacağına dair yapımcının sözlerine rağmen, karakterin beklenenden az bölümde yer aldığını ifade etti.

Doğu Bey, Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonlarında kısa süre görünmesine rağmen, izleyiciler üzerinde derin bir iz bıraktı. Karizmatik, gizemli yapısı ve serinkanlı tavırlarıyla bilinen Doğu Bey, Akışık'ın ustalıkla sergilediği performans sayesinde efsanevi bir karakter haline geldi.

"6-7 BÖLÜM SONRA..."

Usta oyuncu ayrıca ilk sezon hakkında "Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti." şeklinde konuştu. Böylece ilk sezondaki 6-7 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.

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