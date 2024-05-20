SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi; Settar Tanrıöğen açıkladı! "Setlere döneceğim" 3. sezonda...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen karakteri Abdullah'ı uzunca bir süre canlandıran Settar Tanrıöğen'in ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir boşluk yaratmıştı. Ancak Ahmet Mümtaz Taylan'ın, dizideki karakteriyle kendine has bir tarz yaratmasıyla bu boşluk doldurulmaya başlandı. Ancak Settar Tanrıöğren'in röportajı akıllarda soru işareti bıraklı. Ünlü oyuncunun tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 07:37 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:49
Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi; Settar Tanrıöğen açıkladı! Setlere döneceğim 3. sezonda...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında "Kızılcık Şerbeti" dizisi kadrosundan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Merak edilen sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tanrıöğen, "Setlere başlayacağım" dedi. İşte detaylar...

SETTAR TANRIÖĞREN KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ DÖNECEK?

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, Nişantaşı'nda fizik tedavi gördüğü klinikten çıkarken görüntülendi. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecinde olan Tanrıöğen, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"SETLERE BAŞLAYACAĞIM"

Tanrıöğen, masaj ve fizik tedavi aldığını belirterek, "Masaj ve fizik tedavi için buradayım. Herkes arıyor, teşekkürler. Tabii ki sete başlayıp çalışmaya başlayacağım. Doktorların böyle bir yasağı yok. Biraz iyileşmen lazım," dedi. Bu açıklamasıyla, iyileşme sürecinin devam ettiğini ve sete dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Sağlık durumu hakkında yaptığı bu açıklamalar, hayranlarını ve yakınlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Bu gelişme sonrası izleyiciler Settar Tanrıöğren'in Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj tekrar gündeme geldi. Muhabirler, Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Settar Tanrıöğen'in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.

İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olacak mı merak ediliyor.

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Settar Tanrıöğen, son dönemde geçirdiği sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşadı ve iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.

Bu nedenle projeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

4 İSİM DİZİDEN AYRILDI

Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi.

Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti
Türk Telekom
İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?
Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi
ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!
Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama...
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!
Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
SON DAKİKA