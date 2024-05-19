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Kızılcık Şerbeti'nden yaka paça gönderilecek; Doğa ve Giray için acı final! 4 kişi ayrıldı, 5.si...

"Kızılcık Şerbeti," 63. bölümün ardından izleyicilerini şaşkına çevirdi. Büyük sezon finali öncesinde dizinin setinde ve sosyal medyada yaşananlar, ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 08:56 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 08:56
Kızılcık Şerbeti’nden yaka paça gönderilecek; Doğa ve Giray için acı final! 4 kişi ayrıldı, 5.si...

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Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, son dönemde akıbetiyle ilgili merak uyandıran gelişmelere sahne oluyor.

Yeni Sezon İçin Onay Aldı
İddialara göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisi yeni sezon için onay aldı ve ikinci sezonda da emin adımlarla yoluna devam edecek. Ancak, sezon finalinin yaklaştığı bu günlerde dizinin setinde büyük bir kriz yaşanıyor. Özellikle ayrılık iddiaları, dizinin hayranları arasında büyük bir kargaşaya neden oldu.

Feyza Civelek Krizi
Son günlerde ortaya atılan iddialar, dizinin Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kadrodan çıkarılacağı yönünde. Civelek'in uyuşturucu kullandığına dair iddialar ve uyuşturucu ticaretine dair mesajların sosyal medyada dolaşması, dizinin hayranları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bu durum, Civelek'in sezon finalinde diziden ayrılacağı söylentilerini beraberinde getirdi.

Resmi Açıklama Bekleniyor
Feyza Civelek ve yapımcılar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, merakları daha da artırıyor. Dizinin hayranları, bu konuda gelecek resmi açıklamaları beklerken, "Kızılcık Şerbeti"nin yeni bölümleri ve olası gelişmeler dizinin geleceği hakkında ipuçları verecek gibi görünüyor.

Yaşanan krizler ve ayrılık iddiaları dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Yeni sezon için onay almış olması, dizinin hayranlarını bir nebze olsun rahatlatırken, resmi açıklamaların yapılması ve gelişmelerin netleşmesi için gözler yapımcılara ve oyunculara çevrilmiş durumda.

DOĞA FATİH İÇİN GİRAY'DAN VAZGEÇECEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin gelecek bölümlerinde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği öne sürülüyor. Özellikle, Doğa'nın kızı için yeniden Fatih'i seçeceği iddiaları dizinin takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Ayrıca, Giray karakterinin geleceği hakkında da spekülasyonlar yapılmaya başlandı. İzleyiciler, Giray'ın yaşanacak gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyeceğini ve hikayeye nasıl etki edeceğini merakla bekliyorlar.

Giray karakterinin yerini yeniden Fatih mi alacak ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

4 İsim Diziden Ayrıldı

Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi.

Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.

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