İçerde'nin Aliço'su Rıza Kocaoğlu 15 günde 9 kilo verdi! 45'lik oyuncu su diyeti ile şırıl şırıl eridi! "Tam iki hafta boyunca..."

🥛 Bir bardak ılık su veya limonlu su ☕ Bir fincan siyah kahve veya yeşil çay (şeker ilavesiz) 🥗 Bol miktarda yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata (marul, roka, ıspanak vb.) 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği veya yulaf ezmesi (şeker ilavesiz)

Ara Öğün:

🥤 Bir bardak su veya yeşil çay

🥜 Bir avuç badem, fındık veya ceviz

Öğle Yemeği:

🥤 Bir bardak su veya 🍋 limonlu su

🐔 Izgara veya buharda pişmiş tavuk göğsü veya balık

🥦 Bol miktarda sebze yemeği veya salata

🍚 Bir dilim tam buğday ekmeği veya esmer pirinç (az miktarda)

Ara Öğün:

🥤 Bir bardak su veya yeşil çay

🍎 Bir adet meyve (elma, armut, çilek gibi düşük glisemik indeksli)