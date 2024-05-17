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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti! Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! " Arda her konuda gururlandırıyor..."

Fenerbahçe'nin eski sporcusu Arda Güler, Real Madrid'e transfer edilmesinin ardından başarılarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları ise büyük ilgi çekti. Sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdiği pozlar birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı. İşte genç futbolcunun paylaştığı son fotoğraflar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 18:19 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 18:47
Real Madrid’in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti! Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! Arda her konuda gururlandırıyor...

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Arda Güler'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti. Fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.

Arda Güler'in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı!

Arda Güler ve annesiArda Güler ve annesi

Arda Güler'ün Real Madrid'e transferi, Türk futbolseverlerin gurur kaynağı olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazanmaya devam ediyor.

Arda Güler annesi ve babasıArda Güler annesi ve babası

Futbol kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çeken Arda Güler, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Arda Güler'in Duru Nayman ile pozu

Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. İşte Arda Güler ve sevgilisinin son pozu...

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman

Ünlü futbolcunun sevgilisini görenler ise "Arda her konuda gururlandırıyor..." diyerek esprili yorumlarda bulundu.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur. Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynayan Duru Nayman daha önce de Fenerbahçe'de oynamıştı.

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