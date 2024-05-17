Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti! Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! " Arda her konuda gururlandırıyor..."

Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. İşte Arda Güler ve sevgilisinin son pozu...
Ünlü futbolcunun sevgilisini görenler ise "Arda her konuda gururlandırıyor..." diyerek esprili yorumlarda bulundu.
DURU NAYMAN KİMDİR?
Duru Nayman 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur. Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır.
Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynayan Duru Nayman daha önce de Fenerbahçe'de oynamıştı.