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Kızıl Goncalar'da buz kestirecek gibi veda; Final sahnesi ifşa oldu! 2 oyuncu ayrıldı derken...

Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı "Kızıl Goncalar" dizisi, sosyal medyada gündemden düşmüyor. Özellikle sezon finali yaklaşırken, izleyiciler dizinin akıbetini merak ediyor. Bu bekleyiş sürerken, diziyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon finaline ait kamera arkası görüntüleri ifşa oldu. Peki, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 14:30 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 14:35
Kızıl Goncalar’da buz kestirecek gibi veda; Final sahnesi ifşa oldu! 2 oyuncu ayrıldı derken...

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Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali, izleyicileri şoke edecek sürprizlerle dolu olacak. Dizinin son bölümüne dair bazı görüntüler ifşa oldu. İddialara göre, sezon finalinde kıyamet kopacak. Çünkü Cüneyd'in mürşid olduktan sonra kız çocuklarının okumasını istemesi, dergahta büyük bir isyana neden olacak. İşte yeni gelişmeler ve detaylar haberimizde...

Cüneyd'in Zorluklarla Mücadelesi!

Son bölümde, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki gerilim tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu gerginlik, yeğeninin amcasını surlardan aşağı ittiği sahne ile zirveye çıktı. Tam bu esnada, Vahit olay yerine gelerek duruma müdahale etti. Cüneyd, Affan'ın kendisini öldürme planından kıl payı kurtuldu. Öte yandan, Zeynep'i kaçıran Naim, yeni bölüm fragmanında Mira'ya olan biteni anlattı ve izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Sosyal Medyada Sızdırılan Sezon Finali Görüntüleri

Sezon finaline dair büyük bir heyecanla bekleyiş sürerken, beklenmedik bir gelişme yaşandı ve final sahnelerine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kamera arkası görüntüleri, izleyicilerin dikkatini çekti ve büyük bir yankı uyandırdı.

Görüntülerde, dergahta büyük bir ayaklanma yaşandığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Dergahta isyan çıkmış sanırım", "Taş atıyorlar sanki Cüneyd'e", "Dergahtakiler Cüneyd'e mi saldırıyor?" gibi yorumlarla sahneler hakkında tahmin yürüttüler.

Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar sezon finali için gün sayıyor. Ekran macerasına yeni giriş yapan Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü yayımlanacak 19. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacak.

Neler Olacak?

İzleyiciler, bu heyecan dolu dizinin sezon finalinde neler olacağını merakla bekliyor. Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki çatışmanın nasıl sonuçlanacağı, Vahit'in olaylara nasıl bir etkisi olacağı ve Zeynep'in akıbeti gibi sorular, sezon finalinin en merak edilen konuları arasında. Dizinin hayranları, sızan görüntülerin ardından sezon finalinde daha da büyük sürprizler olmasını bekliyor.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var.

Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek.

YERİNE YENİ OYUNCULAR GELECEK Mİ?

Yeni sezonda hangi karakterlerin diziye dahil olacağı da merak ediliyor. Yeni sezon oyuncu kadrosu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır...

MELİSA DOĞU KİMDİR?

Melisa Doğu 1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra modelliği bıraktı. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yaptı.

BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye'de oynadı. 2019'da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.

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