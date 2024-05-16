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Kızılcık Şerbeti Apo için başrol krizi; Oyuncu değişimi ile ortalık alev alacak! 4 kişi diziden ayrılınca...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen karakteri Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen'in ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir boşluk yaratmıştı. Ancak Ahmet Mümtaz Taylan'ın, dizideki karakteriyle kendine has bir tarz yaratmasıyla bu boşluk doldurulmaya başlandı. Taylan'ın, sosyal medya hesabında beğendiği bir gönderi, hayranlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 07:14 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:23
Kızılcık Şerbeti Apo için başrol krizi; Oyuncu değişimi ile ortalık alev alacak! 4 kişi diziden ayrılınca...

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Karakteriyle kendine özgü bir tarz yaratan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Taylan, dizinin hayranları arasında Settar Tanrıöğen'in ayrılığına dair bir gönderme olarak algılanan bir beğeniyle dikkatleri üzerine çekti. Taylan'ın, X platformunda bir hayranın eski Apo Settar Tanrıöğen'e yönelik bir eleştiri paylaşımını beğenmesi, izleyiciler arasında tartışmaları alevlendirdi.

Beğendiği gönderide hayranı şu ifadelere yer vermişti: "Ahmet Mümtaz Taylan gerçekten Apo karakterini eski Apo'dan çok çok güzel oynuyor bence."

Bu yorum, Taylan'ın Apo karakterine getirdiği yeni yorumun ve Tanrıöğen'in yerini doldurduğu algısını pekiştirdi.

Ancak bu beğeni, aynı zamanda dizinin sadık hayranları arasında Tanrıöğen'in ayrılığına olan özlemi de yeniden canlandırdı. Settar Tanrıöğen'in Apo karakterine kattığı özgün yorumun, izleyicilerin belleğinde hala canlı olarak durduğu paylaşımları yapıldı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Apo karakterine getirdiği yeni soluksuz performansıyla diziye kendi izini bırakması, izleyiciler arasında geniş bir destek buluyor.

Ancak Tanrıöğen'in ayrılığı, dizinin geçmişine duyulan özlemi ve onun yarattığı unutulmaz karakterin boşluğunu doldurmanın zorluğunu da beraberinde getiriyor.

SETTAR TANRIÖĞEN DİZİYE GERİ Mİ DÖNECEK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj tekrar gündeme geldi. Muhabirler, Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Settar Tanrıöğen, son dönemde geçirdiği sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşadı ve iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.

Bu nedenle projeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Settar Tanrıöğen'in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.

İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olacak mı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NELER OLACAK?

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok tanınmış isim rol alıyor.

Son bölümün ardından, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Fatih'in Doğa'ya olan kıskançlığının arttığı ve Görkem'le olan evliliğinin sallantıda olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, Giray ve Doğa arasındaki ilişkinin hızla devam ettiği görülürken, izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanıyor: Fatih, Doğa'ya geri dönmek istediğini söylüyor. Doğa'nın bu teklifi kabul etmesi, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratacak gibi görünüyor.

Bu beklenmedik gelişmelerle dolu olan yeni bölüm, izleyiciler tarafından eleştirilerle karşılandı.

4 İSİM DİZİDEN AYRILDI

Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi.

Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.

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