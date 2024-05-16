Kızılcık Şerbeti Apo için başrol krizi; Oyuncu değişimi ile ortalık alev alacak! 4 kişi diziden ayrılınca...

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NELER OLACAK? Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok tanınmış isim rol alıyor. Son bölümün ardından, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Fatih'in Doğa'ya olan kıskançlığının arttığı ve Görkem'le olan evliliğinin sallantıda olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, Giray ve Doğa arasındaki ilişkinin hızla devam ettiği görülürken, izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanıyor: Fatih, Doğa'ya geri dönmek istediğini söylüyor. Doğa'nın bu teklifi kabul etmesi, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratacak gibi görünüyor.

Bu beklenmedik gelişmelerle dolu olan yeni bölüm, izleyiciler tarafından eleştirilerle karşılandı.

4 İSİM DİZİDEN AYRILDI Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti. Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi. Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.