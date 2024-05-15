Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi.

Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

KIZIL GONCALAR'DA DENGELER DEĞİŞTİ Bu hafta yayınlanan bölümde, Cüneyt'in babası Vahit karakteri gündeme geldi.

İlk kez ekranlarda boy gösteren Tolga Tekin'in canlandıracağı karakter ise dengeleri değiştirecek önemli bir rol üstlenecek.