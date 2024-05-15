Özgü Namal, uzun bir aranın ardından "Kızıl Goncalar" dizisiyle tekrar seyirci karşısına çıktı. Namal, dizi projesinin ardından şimdi de sinema dünyasında ses getirecek bir projeye imza atıyor.
Özgü Namal, uzun bir aranın ardından "Kızıl Goncalar" dizisiyle tekrar seyirci karşısına çıktı. Namal, dizi projesinin ardından şimdi de sinema dünyasında ses getirecek bir projeye imza atıyor.
HAFTAYA SEZON FİNALİ
Kızıl Goncalar önümüzdeki hafta ekrana gelecek 19. bölümüyle sezon finali yapılacak. Dizinin tatil arasında boş durmayan Namal, bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.
Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu.
Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi.
Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
KIZIL GONCALAR'DA DENGELER DEĞİŞTİ
Bu hafta yayınlanan bölümde, Cüneyt'in babası Vahit karakteri gündeme geldi.
İlk kez ekranlarda boy gösteren Tolga Tekin'in canlandıracağı karakter ise dengeleri değiştirecek önemli bir rol üstlenecek.
2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI
Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var.
Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek.
Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.
MELİSA DOĞU KİMDİR?
Melisa Doğu 1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra modelliği bıraktı. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yaptı.
BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye'de oynadı. 2019'da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.