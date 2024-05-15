Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf! "Eğer diziye başlamasaydım..."

Hazal Çağlar, oyunculuk hayalini gerçekleştirme yolculuğunu şu sözlerle dile getirdi: "Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Şu anda bu hayalimi yaşıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk."
Küçüklüğünden beri sahnede olmayı hayal eden Çağlar, bugün geldiği noktada hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
MÜZİKLE DE YAKINDAN İLGİLENİYOR
Oyunculuğunun yanı sıra müziğe olan ilgisi ile de tanınan Hazal Çağlar, sesiyle de izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Güzel sesiyle dikkat çeken oyuncu, müziğin hayatındaki yerinin de önemli olduğunu belirtti.
KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI
Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir başarı elde etti. Bu karakterle kendisini bulduğunu ifade eden Çağlar, "Asuman ile çok benziyoruz. Özellikle baba figürlerimiz çok benziyor. İlk sezonlarda sahneleri çekerken, bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim" şeklinde konuştu.