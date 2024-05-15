Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf! "Eğer diziye başlamasaydım..."

Hazal Çağlar, oyunculuk hayalini gerçekleştirme yolculuğunu şu sözlerle dile getirdi: "Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Şu anda bu hayalimi yaşıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk."

Küçüklüğünden beri sahnede olmayı hayal eden Çağlar, bugün geldiği noktada hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.