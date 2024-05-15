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Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf! "Eğer diziye başlamasaydım..."

Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuk performansı ile izleyicilerin kalbini kazanan Çağlar, aynı zamanda güzel sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:12 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:14
Gönül Dağı’nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf! Eğer diziye başlamasaydım...

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Hazal Çağlar, oyunculuk hayalini gerçekleştirme yolculuğunu şu sözlerle dile getirdi: "Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Şu anda bu hayalimi yaşıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk."

Küçüklüğünden beri sahnede olmayı hayal eden Çağlar, bugün geldiği noktada hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

MÜZİKLE DE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Oyunculuğunun yanı sıra müziğe olan ilgisi ile de tanınan Hazal Çağlar, sesiyle de izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Güzel sesiyle dikkat çeken oyuncu, müziğin hayatındaki yerinin de önemli olduğunu belirtti.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir başarı elde etti. Bu karakterle kendisini bulduğunu ifade eden Çağlar, "Asuman ile çok benziyoruz. Özellikle baba figürlerimiz çok benziyor. İlk sezonlarda sahneleri çekerken, bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim" şeklinde konuştu.

EĞER DİZİYE BAŞLAMASAYDI...

Çağlar, oyuncu olma sürecinde ailesinin ve çevresinin etkisini şu şekilde anlattı:

"Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem her zaman başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi.

Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi.

Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm. Menajerim Hasan Güngör ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte. Ama inanın hiç önemli değil. Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın."

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