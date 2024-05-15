7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! 30’luk oyuncunun 34 beden olma sırrı...

Magazin camiasının sevilen isimlerinden Hande Erçel, fit vücudu ve duru güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüzündeki incelme, hayranlarının gözünden kaçmadı. Bişektomi yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun, beslenmesine de dikkat ederek inatçı yağlarından kurtulduğu konuşuluyor.
SIVI DİYETİ VE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME
Hande Erçel'in kilo verme sürecinde uyguladığı diyet formülü büyük ilgi görüyor. Yalnızca sıvı tüketerek zayıfladığı belirtilen ünlü oyuncu, çorba ve su tüketimini artırarak şeker ve karbonhidratı hayatından çıkardı. Diyet sürecinde bol bol protein tüketen Erçel; chia tohumu, badem, fındık ve yeşil elma gibi besinleri tercih etti.
KAHVALTI
1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim tam buğday ekmeği
1 küçük avokado dilimi
1 porsiyon yeşil elma dilimleri
1 fincan şekersiz yeşil çay
ARA ÖĞÜN
10 adet badem veya fındık
1 su bardağı su