7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! 30’luk oyuncunun 34 beden olma sırrı...





Bu diyet listesi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunmakla birlikte, kişisel ihtiyaçlar ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak bir diyetisyenle birlikte planlanması önerilir. Unutmayın, her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklıdır.