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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! 30'luk oyuncunun 34 beden olma sırrı...

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel, son zamanlarda verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun kısa sürede fit bir görünüme kavuşmasının arkasında protein ağırlıklı bir diyet olduğu iddia ediliyor. Bu diyet, "Hande Erçel Diyeti" olarak adlandırılıyor ve uygulayanların bir hafta içinde 5 kilo verdiği belirtiliyor. İşte Hande Erçel'in hafatda 5 kilo verdiren diyeti...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 22:03 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:03
7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! 30’luk oyuncunun 34 beden olma sırrı...

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Magazin camiasının sevilen isimlerinden Hande Erçel, fit vücudu ve duru güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüzündeki incelme, hayranlarının gözünden kaçmadı. Bişektomi yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun, beslenmesine de dikkat ederek inatçı yağlarından kurtulduğu konuşuluyor.

SIVI DİYETİ VE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

Hande Erçel'in kilo verme sürecinde uyguladığı diyet formülü büyük ilgi görüyor. Yalnızca sıvı tüketerek zayıfladığı belirtilen ünlü oyuncu, çorba ve su tüketimini artırarak şeker ve karbonhidratı hayatından çıkardı. Diyet sürecinde bol bol protein tüketen Erçel; chia tohumu, badem, fındık ve yeşil elma gibi besinleri tercih etti.

KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim tam buğday ekmeği
1 küçük avokado dilimi
1 porsiyon yeşil elma dilimleri
1 fincan şekersiz yeşil çay

ARA ÖĞÜN

10 adet badem veya fındık
1 su bardağı su

ÖĞLE YEMEĞİ

1 kase mercimek çorbası
1 porsiyon ızgara somon
1 tabak roka, maydanoz, domates ve limon ile hazırlanmış yeşil salata
1 bardak su

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru kayısı
1 su bardağı su

AKŞAM YEMEĞİ

1 kase tavuk suyu çorbası (yağsız ve tuzsuz)
1 porsiyon ızgara tavuk göğsü
1 porsiyon haşlanmış brokoli ve karnabahar
1 bardak su



Bu diyet listesi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunmakla birlikte, kişisel ihtiyaçlar ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak bir diyetisyenle birlikte planlanması önerilir. Unutmayın, her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklıdır.

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