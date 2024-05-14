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Safir'in Feraye'si çıtı pıtı halini bu rutine borçlu! Özge Yağız 32 beden olma sırrını kalem kalem açıkladı

Özge Yağız, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Geniş bir sosyal medya takipçi kitlesine sahip olan Yağız, 2022 yılında bir dergiye verdiği röportajda beslenme ve sağlıklı yaşam rutinlerini paylaşarak hayranlarını bu konuda aydınlattı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 18:48 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 18:48
Safir’in Feraye’si çıtı pıtı halini bu rutine borçlu! Özge Yağız 32 beden olma sırrını kalem kalem açıkladı

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Özge Yağız, sadece kusursuz oyunculuğuyla değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun sağlıklı ve fit görünümünün ardındaki sırlar, onun beslenme düzeni ve günlük alışkanlıklarıyla şekilleniyor.

Özge Yağız, beslenme düzenini çeşitli mevsim sebzelerini tüketmeye odaklayarak sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü belirtiyor. Günde iki ana öğün tüketen Yağız, bol su ve bitki çayı içerek vücudunu doğru şekilde hidrate ediyor.

İŞTE ÖZGE YAĞIZ'IN GÜNE BAŞLAMA SIRRI

Yağız, güne su ve kahve ile başladığını söylüyor. Sabahları hemen yatak odasını toplamaya koşarak güne başlayan ünlü oyuncu, dağınık bir ortamda odaklanamadığını belirtiyor. Özge Yağız, spor rutinini çalışma ve dinlenme zamanlarına göre ayarladığını ancak sporu hayatından hiç eksik etmediğini vurguluyor. Gün içinde yoga veya kitap okuma gibi aktivitelerle gününe başlayan Yağız, genelde kahvaltısını dizi veya film izleyerek yapıyor.

KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Yağız'ın açıklamalarına göre, günlük beslenme planı şu şekilde:

Öğün 1 (Kahvaltı)

1 bardak su
Siyah kahve (şekersiz, süt eklenmeden)
Yulaf ezmesi veya tam buğday gevrekleri (süt veya yoğurt ile tercih edilebilir)
Yarım muz veya başka bir meyve
Bir avuç fındık veya badem

Öğün 2 (Akşam Yemeği)

1 bardak su
Siyah kahve (şekersiz, süt eklenmeden)
Izgara tavuk göğsü veya balık filetosu
Bulgur pilavı veya kahverengi pirinç
Izgara sebzeler (örneğin; brokoli, kabak, patlıcan)
Yeşil salata (marul, roka, salatalık, domates gibi çeşitli yeşillikler ile)

SAĞLIK UYARISI

Bu diyet listesi genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları farklıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için kişisel sağlık koşullarınızı ve beslenme gereksinimlerinizi dikkate alarak bir uzmandan veya diyetisyenden tavsiye almanız önemlidir. Ayrıca, dengeli bir beslenme planı ve düzenli egzersiz yapılması sağlık açısından önemlidir.

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