Yalı Çapkını’nda kızılca kıyamet koparacak veda; Ferit için acı final! Yeni başrol oyuncu...

Yalı Çapkını'nın bu sezonunda yer alan Afra Saraçoğlu , Mert Ramazan Demir , Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların performanslarına rağmen, diziye eklenen yeni isimler ve yaşanan krizler izleyicileri etkiledi. Sezon finali ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

SEYRAN ZOR DURUMDA KALACAK

Seyran, Ferit'ten önce uyanarak odada dolaşırken, Tarık ise Saffet'e Tayyar ve Mezide'nin kim olduğunu sordu. Bu sırada Ferit'e bir telefon geldi ve Seyran'dan not aldığını öğrendi. Ancak, gelen mesajla telefonu yollayan kişiden beklediği haber gelmedi.

Kahvaltı esnasında Ferit, Seyran'ın davranışlarındaki tuhaflığı fark ederek sordu. Seyran ise bir doktora daha gitmek istediğini ve sırtında kalıcı izler olabileceğini söyledi. Ancak, gerçekleri söyleyemediği anlaşıldı.