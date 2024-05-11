Bahar’da ortalık yangın yeri acılar bitmek bilmiyor! Başrol oyuncusu açıkladı, yeni bölüm sonrası...

Evgar, "Keşke dizi saatleri bu kadar uzun olmasa. O zaman yayınlayabilirdik belki, çünkü büyük bir bölümünü çekmiştik" diyerek, dizi saatlerinin uzunluğuna dikkat çekti.

Güzel oyuncu, hayranlarından gelen destek mesajlarına karşı teşekkürlerini iletti ve anlayışları için minnettar olduğunu belirtti.

SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR Dizinin son çekilen bölümünde Bahar, Timur ve Rengin ile büyük bir yüzleşme yaşar.

Bu yüzleşme Bahar'ın yeni hayatına atacağı adımları şekillendirirken bir yandan da Peran Vakfı Hastanesi ekibiyle Şavklı Köyü'ne doğru yola çıkar.