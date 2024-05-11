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Bahar’da ortalık yangın yeri acılar bitmek bilmiyor! Başrol oyuncusu açıkladı, yeni bölüm sonrası...

Bahar son bölümünde beklenmedik bir durumla izleyicileri karşıladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, 7 Mayıs 2024 tarihinde yayınlaması beklenen 12. bölümüyle ekrana gelmedi. Bu durum izleyiciler arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 12. bölümün yayınlanmamasıyla ilgili merakı gidermek adına flaş bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 13:13 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 13:13
Bahar’da ortalık yangın yeri acılar bitmek bilmiyor! Başrol oyuncusu açıkladı, yeni bölüm sonrası...

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Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı ve Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi deneyimli oyuncuların da kadroda yer aldığı Bahar dizisinin 12. bölümü izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Ancak beklenen bölümün yayınlanmaması üzerine Demet Evgar'dan flaş bir açıklama geldi.

YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI! HERKES ŞAŞKIN...

Bu hafta yeni bölümün yayınlanmamasıyla birlikte dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar artmıştı.

YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Bahar'ın bu haftaki bölümü yayınlanamadı. Dizi ekibinden birinin sağlık sorunları nedeniyle çekimlerin tamamlanamaması üzerine, oyuncu Demet Evgar konu hakkında bir açıklama yaptı.

Evgar, "Keşke dizi saatleri bu kadar uzun olmasa. O zaman yayınlayabilirdik belki, çünkü büyük bir bölümünü çekmiştik" diyerek, dizi saatlerinin uzunluğuna dikkat çekti.

Güzel oyuncu, hayranlarından gelen destek mesajlarına karşı teşekkürlerini iletti ve anlayışları için minnettar olduğunu belirtti.

SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Dizinin son çekilen bölümünde Bahar, Timur ve Rengin ile büyük bir yüzleşme yaşar.

Bu yüzleşme Bahar'ın yeni hayatına atacağı adımları şekillendirirken bir yandan da Peran Vakfı Hastanesi ekibiyle Şavklı Köyü'ne doğru yola çıkar.

Köyde geçirecekleri bir gün, herkes için beklenmedik sürprizlerle doludur. Timur, Bahar ile aralarını düzeltme çabasında iken, Rengin'in Bahar için bambaşka planları olduğu ortaya çıkar.

Bu dramatik gelişmeler, dizinin takipçilerini merak içinde bırakıyor. Hastalık sebebiyle ertelenen bölümün, sağlık sorunları çözüldükten sonra en kısa sürede ekranlara gelmesi bekleniyor.

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