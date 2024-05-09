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Hüsnü ve Mesut kavuştu şimdi sıra o oyuncuda! Arka Sokaklar'a herkesin beklediği o kişi geri dönüyor...

Arka Sokaklar dizisinin sadık izleyicileri için müjdeli bir haber var! Uzun süredir özlenen karakterler Hüsnü Çoban ve Mesut'un kavuşmasıyla sevinçler bir kat daha artarken, dizinin yeni sezonunda bir efsane daha geri dönüyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:14 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:16
Hüsnü ve Mesut kavuştu şimdi sıra o oyuncuda! Arka Sokaklar’a herkesin beklediği o kişi geri dönüyor...

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Türkiye'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, efsane isimlerden birini daha geri getiriyor. Dizinin tutkulu hayranları, Hüsnü Çoban ve Mesut karakterlerinin dönüşünü coşkuyla karşılamıştı. Şimdi ise, izleyicilerin uzun zamandır özlemini duyduğu bir başka karakter geri dönüyor!

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, efsanevi karakteri Mesut Komiser'in geri dönüşüyle izleyicileri bir kez daha heyecanlandırdı. Şevket Çoruh'un canlandırdığı bu unutulmaz karakterin dönüşü, uzun yıllardır sadık bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin hayranları arasında büyük bir sevinç ve merak uyandırdı.

Son fragmanlarda Mesut Komiser'in sakallı ve yıpranmış bir şekilde göründüğüne dikkat çekilirken, karakterin zor zamanlar geçirdiği düşüncesi izleyiciler arasında güçlü bir şekilde yer etti. Fragmandaki "Yaşarken de ölünür" cümlesi ise izleyiciler arasında birçok farklı yoruma neden oldu. Mesut Komiser'in dönüş hikayesi ise merakla bekleniyor. Bazı izleyiciler, Mesut Komiser'in mafya tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü düşünürken, diğerleri ise gizli bir görev için yurtdışına gittiğini ve şimdi geri döndüğünü tahmin ediyor.

OYA OKAR, YENİDEN ARKA SOKAKLAR'DA

Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un ardından Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar geri döndü.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Selin ve Mesut'un karşılaştığı anlar duygusal anlara neden oldu.

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