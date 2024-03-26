Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında? Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından biri olan " Mutfak Bahane ", izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programın sunucusu Derya Taşbaş ı hakkında ise araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evlere konuk olan Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı. 2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.