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Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında? Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı?

ATV'nin sevilen programlarından "Mutfak Bahane" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyicilerle buluşarak beş çiftin en iyisi olmak için kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Programın her gününde, beş farklı çift, kendi yemek tariflerini sunarak jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Programın sunucusu Derya Taşbaşı ise enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 17:35 Güncelleme 26 Mart 2024, 17:35
Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında? Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı?

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ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından biri olan "Mutfak Bahane", izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programın sunucusu Derya Taşbaşı hakkında ise araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evlere konuk olan Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı. 2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.

Kendisine Türkiye'nin kapılarını aralayan projenin sona ermesiyle birlikte ülkesinde kalmaya karar veren Derya Taşbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Aldığı eğitimin ardından hayalindeki işi yapmak isteyen Derya Taşbaşı oyunculuğa attı.

Derya Taşbaşı, birbirinden önemli dizilerde rol alarak ekran yolculuğuna başlamış oldu. Oyunculuk macerasının ardından sunuculuğa adım atan başarılı isim, birçok ulusal kanalda farklı tarzda programlara imza attı. Recep İvedik 2 filmiyle sinema tecrübesi de yaşayan ünlü sunucu, aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.

MUTFAK BAHANE SAAT KAÇTA?

Son olarak Mutfak Bahane ile izleyenlerin karşısına çıkan Derya Taşbaşı, sunumu ve yarışmacılarla diyaloğu ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla Mutfak Bahane hafta içi her gün 14.00'te atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.

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