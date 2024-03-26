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48'lik Ufuk Özkan'ı ölüme sürükleyen yöntem! 15 kilo yakan Hollywood diyeti ne beyin ne karaciğer bırakıyor! Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Hadise...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz yıllarda canlandıracağı rol için hedeflediği kilo verme sürecinde 17 kiloya kadar zayıfladı. Ancak, beklenmedik bir durumla karşılaştı ve Siroz hastalığı teşhisi konuldu. Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurmak zorunda kalan oyuncunun durumu hayranlarını derinden üzdü. Sağlık durumu iyiye giden Özkan'ın bu hastalığa yakalanma sebebi ise duyanları şaşkına uğratıyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 22:41 Güncelleme 26 Mart 2024, 22:41
48’lik Ufuk Özkan’ı ölüme sürükleyen yöntem! 15 kilo yakan Hollywood diyeti ne beyin ne karaciğer bırakıyor! Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Hadise...

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son yıllarda göz kamaştıran performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda bir rol için hedeflediği kilo verme süreci, beklenmedik bir sağlık sorununa dönüştü.

Ufuk Özkan ve oğluUfuk Özkan ve oğlu

HOLLYWOOD DİYETİ TEHLİKESİ!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ı karaciğer nakli başvurusuna kadar götüren Hollywood diyetinin beyin hücrelerini de etkilediği ortaya çıktı. Diyetisyen Ersin Özdemir, son yıllarda oldukça popüler olan ve kilo vermek isteyenlerin bir çare olarak başvurduğu 'Hollywood diyeti' ile ilgili gerçekleri sıraladı.

Uzmanlar Hollywood diyetinin hızlı kilo kaybı vaat ettiğini ancak sağlık açısından ciddi zararlar içerdiğini belirtti. Bu diyet tipiyle bir ayda 15 kilo kadar kilo verilebileceği iddia edilirken, aslında bu süreçte karaciğerin ve beyin hücrelerinin zarar gördüğü ortaya çıktı.

Son zamanlarda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora giden Ufuk Özkan, aldığı teşhisle hayatının en zorlu mücadelesine girişti. Karaciğerindeki siroz hastalığına yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu, hayranlarını derinden üzdü. Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline ihtiyaç duyan Özkan'ın bu ani sağlık sorunu, sevenlerini derinden sarstı.

BİRÇOK ÜNLÜ DENEMİŞ!

Ünlüler arasında popüler olan Hollywood diyetini tercih eden isimler arasında Ufuk Özkan, Hadise, Ebru Gündeş, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Madonna, Sharon Stone, Carmen Electra, Catherine Zeta Jones gibi birçok ünlü bulunduğu iddia ediiliyor.

Sağlık durumu giderek yoluna giren Özkan'ın bu hastalığa yakalanma sebebi ise dikkatleri üzerine çekti. Uzmanlar, ani kilo verme sürecinin karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Ufuk Özkan'ın yaşadığı bu zorlu süreç, sağlık konusundaki bilinçlenmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle kilo verme gibi hızlı değişimlerin, sağlık üzerindeki potansiyel etkileri konusunda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

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