48’lik Ufuk Özkan’ı ölüme sürükleyen yöntem! 15 kilo yakan Hollywood diyeti ne beyin ne karaciğer bırakıyor! Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Hadise...

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son yıllarda göz kamaştıran performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda bir rol için hedeflediği kilo verme süreci, beklenmedik bir sağlık sorununa dönüştü.

Ufuk Özkan ve oğlu HOLLYWOOD DİYETİ TEHLİKESİ! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ı karaciğer nakli başvurusuna kadar götüren Hollywood diyetinin beyin hücrelerini de etkilediği ortaya çıktı. Diyetisyen Ersin Özdemir, son yıllarda oldukça popüler olan ve kilo vermek isteyenlerin bir çare olarak başvurduğu 'Hollywood diyeti' ile ilgili gerçekleri sıraladı.