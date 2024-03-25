1 ayda 16 kiloyu şakkadanak verdi! 51’lik Açelya Akkoyun 86 kilodan bu yöntemle düştü

Bununla birlikte, düzenli su tüketimi ve spor yapmayı ihmal etmediğini belirten Akkoyun, bu alışkanlıklarını yıllar içinde edindiğini ve sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle su tüketiminin önemine değinen Akkoyun, sporun da kilo verme sürecindeki önemine dikkat çekti.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ KAHVALTI Yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği (şeker ilavesiz)

Bir miktar az yağlı süt veya badem sütü

Bir avuç dolusu taze meyve (örneğin, çilek, muz veya yaban mersini) ÖĞLE Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon

Bol yeşillikli salata (marul, roka, ıspanak gibi)

Zeytinyağı ve limon ile yapılmış hafif bir sos

Tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek

ARA ÖĞÜN Bir avokado veya bir elma

Bir avuç dolusu çiğ badem veya ceviz AKŞAM Izgara veya buharda pişmiş sebzeler (brokoli, kabak, havuç)

Bir porsiyon ızgara hindi veya hindi göğsü

Kepekli bulgur pilavı veya tam buğday makarna