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1 ayda 16 kiloyu şakkadanak verdi! 51'lik Açelya Akkoyun 86 kilodan bu yöntemle düştü

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, konservatuara hazırlanırken yaşadığı kilo kaybıyla büyük ilgi çekiyor. Hafızalara Ekmek Teknesi Suzan olarak kazandığı rolle tanıdığımız Akkoyun, konservatuara başvurduğu yılda 86 kilo olduğunu ancak kilolu olduğu için seçmelerden geçemediğini itiraf etti. Yıllar önce verdiği röportajda nasıl zayıfladığını anlatan ünlü sunucunun sırlarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 21:49 Güncelleme 25 Mart 2024, 22:04
1 ayda 16 kiloyu şakkadanak verdi! 51’lik Açelya Akkoyun 86 kilodan bu yöntemle düştü

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Açelya Akkoyun, sadece oyunculuğuyla değil, kendi yaşam hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, genç yaşında konservatuara hazırlık sürecinde yaşadığı kilo kaybıyla gündeme geliyor.

TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Gençlik döneminde kilosu sebebiyle konservatuar kapısından geri çevrilen Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini söyledi.

Yıllar önce verdiği röportajda, kilo kaybının ardındaki yöntemleri de detaylandıran Akkoyun, en dikkat çekici olanın tek öğünle beslenme olduğunu dile getirdi. Bu süreçte, yemeği azaltarak tek öğünle beslenmeyi tercih ettiğini ve bu sayede hızlı bir kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

Bununla birlikte, düzenli su tüketimi ve spor yapmayı ihmal etmediğini belirten Akkoyun, bu alışkanlıklarını yıllar içinde edindiğini ve sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle su tüketiminin önemine değinen Akkoyun, sporun da kilo verme sürecindeki önemine dikkat çekti.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

KAHVALTI

Yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği (şeker ilavesiz)
Bir miktar az yağlı süt veya badem sütü
Bir avuç dolusu taze meyve (örneğin, çilek, muz veya yaban mersini)

ÖĞLE

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Bol yeşillikli salata (marul, roka, ıspanak gibi)
Zeytinyağı ve limon ile yapılmış hafif bir sos
Tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek

ARA ÖĞÜN

Bir avokado veya bir elma
Bir avuç dolusu çiğ badem veya ceviz

AKŞAM

Izgara veya buharda pişmiş sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
Bir porsiyon ızgara hindi veya hindi göğsü
Kepekli bulgur pilavı veya tam buğday makarna

ARA ÖĞÜN (İSTEĞE BAĞLI)

Bir bardak yoğurt veya yoğurtlu meyve smoothie (şeker ilavesiz)

Sağlık Uyarısı: Bu diyet listesi genel bir öneridir. Ancak, sağlık durumunuz, yaşam tarzınız ve beslenme ihtiyaçlarınız farklılık gösterebilir. Sağlık uzmanına danışmadan uygulamayın.

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