Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçen sene Mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.
Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçen sene Mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.
Bahar Öztan 8 yıldır kanserle mücadele verirken hastalığı beşinci kez nüksetti ve yeniden tedavi sürecine girdi.
Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyordu.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Ünlü oyuncudan korkutan haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı.
"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR"
Bahar Öztan daha önce sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.
GAMZELİ GÜZEL'DEN ACI HABER
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi. 61 yaşındaki Bahar Öztan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Acı haberi Bora Gencer duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan'ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim.Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin camiinde kılınacak ikindi namazından sonra karacaahmet mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda Bahar öztan'ın öldüğüne dair haberler çıkmış, ancak oğlu bu iddiaları yalanlamıştı.
Acı haber sonrası Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak sosyal medya hesabından eczane bilgilerini paylaştı.
ÜNLÜLERDEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMLARI
Acı haberin ardından ünlülerden peş peşe başsağlığı paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
NEBAHAT ÇEHRE: Başımız sağolsun
Deniz Seki: Gamzeli güzelimiz Bahar Öztan'ımızı kaybetmişiz çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağ olsun.. Mekanı Cennet olsun.
Ebru Gündeş
Çağla Şıkel
Hakan Ural
Emre Altuğ
Filiz Akın
Hülya Koçyiğit
Seren Serengil
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.