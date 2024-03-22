Ömer dizisini yerle bir edecek ayrılık! Yerine bambaşka birisi geliyor

Son zamanlarda ekranlara veda eden oyuncuların ardından, yeni bir ismin daha diziye veda edeceği haberi kulislere bomba gibi düştü. Ömer dizisinin kadrosundaki bu değişimler sadece oyuncu kayıplarıyla sınırlı kalmayıp dizinin geleceği ve hikaye akışı üzerinde de belirgin değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.