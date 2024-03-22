Ömer dizisini yerle bir edecek ayrılık! Yerine bambaşka birisi geliyor

Diziye katılacak olan yeni karakterler ve hikayenin alacağı yeni yön, merakla bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Boşanma kararının duyurulması, Ömer ve diğer herkesi derinden sarsar. Haberi almak, Ömer'i özellikle derinden etkilerken, Gamze de bu beklenmedik gelişmeden dolayı üzgündür, ancak artık başka bir çıkış yolu olmadığına inanmaktadır.
Nurhayat'ı birdenbire Samet'in eşi olarak karşısında görmek, Reşat'ı derinden sarsar ve ikisi arasında geçmişte yaşanan ve hayatlarını değiştiren bazı sırların ortaya çıkmasına neden olur.
Boşanma davası açması nedeniyle eleştirilen ve soğuk davranılan Gamze'ye, en çok ihtiyaç duyduğu desteği Tahir sağlar.