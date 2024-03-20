Teşkilat'ın eski başrolünden 18 ay sonra gelen itiraf! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

Omuz, sağ avuç ve sağ ayakta meydana gelen sakatlıkların ciddiyetinin yeterince anlaşılmadığını ifade eden başarılı oyuncu, durumunun kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda doktorunun uyarılarını da paylaştı.

Doktorun, fizik tedavi görülmezse durumun ameliyata kadar ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu ve bu tarz aksiyon sahnelerine girmemesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Ayrılık sürecinde kendisine destek olan ve geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, sakatlıklarının beklediği gibi iyileşmemesi nedeniyle bu zor kararı aldığını ifade etti.

Oyuncu, sağlığını ön planda tutarak kariyerine yeni bir yön verme kararı alırken, hayranlarının desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.