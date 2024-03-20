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Teşkilat'ın eski başrolünden 18 ay sonra gelen itiraf! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağlar Ertuğrul'un ayrılık kararı dizi severleri derinden sarsmıştı. Çağlar Ertuğrul'un 2. sezon sonunda diziye veda etme kararı hayranlar arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştu. Ünlü oyuncunun aylar sonra yaptığı açıklama merak edilen sorulara cevap oldu. Diziye 1.5 sezon önce veda eden oyuncunun yaptığı açıklamalar dizinin hayranlarını şaşırttı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 08:49 Güncelleme 20 Mart 2024, 08:50
Teşkilat’ın eski başrolünden 18 ay sonra gelen itiraf! Eğer diziden ayrılmasaydım...

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TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Ertuğrul, diziden ayrılık kararını ve nedenlerini ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncunun diziye vedasının ardından yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı. İşte oyuncunun diziden ayrılma kararının perde arkası!

AYRILIK NEDENLERİNİ AYLAR SONRA AÇIKLADI

Ertuğrul, diziden ayrılma kararının ardında yatan nedenlerden birinin Teşkilat'ın yapım şirketi Tims&B ile olan anlaşmasının 2023 yılında sona ermesi olduğunu belirtti.

Teşkilat dizisindeki aksiyon dolu sahneler sırasında yaşadığı sakatlıklar da Ertuğrul'un ayrılık kararını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Omuz, sağ avuç ve sağ ayakta meydana gelen sakatlıkların ciddiyetinin yeterince anlaşılmadığını ifade eden başarılı oyuncu, durumunun kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda doktorunun uyarılarını da paylaştı.

Doktorun, fizik tedavi görülmezse durumun ameliyata kadar ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu ve bu tarz aksiyon sahnelerine girmemesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Ayrılık sürecinde kendisine destek olan ve geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, sakatlıklarının beklediği gibi iyileşmemesi nedeniyle bu zor kararı aldığını ifade etti.

Oyuncu, sağlığını ön planda tutarak kariyerine yeni bir yön verme kararı alırken, hayranlarının desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

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