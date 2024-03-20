8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40'lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! "Şükürler olsun..."

Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GLUTEN VE ŞEKER ASLA TÜKETMİYOR

Diyet yapmadığını ancak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklandığını ifade eden Şendil, "Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Beslenmeme ve içtiğime büyük özen gösteriyorum. Hamilelik döneminde aldığım fazla kiloları vermek oldukça zorlu bir süreç olsa da, şükürler olsun 20 kilodan kurtuldum" dedi.