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8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40'lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! "Şükürler olsun..."

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Özellikle evliliği ve çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle dikkat çeken Şendilfit formuyla büyük ilgi çekiyor. Şendil, Burak Sağyaşar ile olan evliliği ve bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle ilgili geçmişte verdiği röportajlarda açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hatice Şendil'in zayıflama sırları...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 22:47 Güncelleme 20 Mart 2024, 22:47
8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40’lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! Şükürler olsun...

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Oyuncu, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemine vurgu yaparak, hamilelik sonrası kilo verme sürecinde bu prensiplere sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade etmişti. İşte Hatice Şendil'in kilo verme sırrı...

20 KİLOYA VEDA ETTİ!

Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GLUTEN VE ŞEKER ASLA TÜKETMİYOR

Diyet yapmadığını ancak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklandığını ifade eden Şendil, "Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Beslenmeme ve içtiğime büyük özen gösteriyorum. Hamilelik döneminde aldığım fazla kiloları vermek oldukça zorlu bir süreç olsa da, şükürler olsun 20 kilodan kurtuldum" dedi.

4 AYDA 20 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Sabah

1 fincan yeşil çay
1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri

Ara Öğün

1 adet meyve (örneğin, elma veya muz)

Öğle

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Tam buğday makarna veya esmer pirinç
Bol yeşillikli salata (zeytinyağlı)

Ara Öğün

Yoğurt veya yoğurtlu meyve salatası

Akşam

Sebzeli ızgara balık veya fırın tavuk
Bulgur pilavı veya quinoa
Sebzeli buharda pişirilmiş sebzeler

Bu diyet listesi, genel bir rehber olarak düşünülmelidir. Ancak, sağlıklı kilo verme süreci için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına uygun kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturabilirler.

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