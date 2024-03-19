27 kilo verdiren Tülin Şahin diyet! 44'lük manken kral-prens-fakir yöntemi ile 75 kilodan 55'e şırıl şırıl eridi! "En büyük düşmanımız..."

Yıllar önce Kral Prens Fakir Diyeti olarak bilinen özel bir beslenme programı ve düzenli egzersizlerle, Şahin 27 kilo vererek sağlıklı bir yaşam tarzına adım attı. İşte çok merak edilen o yöntem...
Yıllar önce Kral Prens Fakir Diyeti olarak bilinen özel bir beslenme programı ve düzenli egzersizlerle, Şahin 27 kilo vererek sağlıklı bir yaşam tarzına adım attı. İşte çok merak edilen o yöntem...
Ünlü manken 2009 yılında verdiği röportajda herkese önerdiği diyet programı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Hep pozitif düşündüm. Kilo vermeyi de bu sayede başardım. Zaten kitabımı okuyanlar ya da okuyacaklar bunun detaylarını görmüşlerdir ya da göreceklerdir. Diyette en önemli şeyin pozitif düşünce şekli olduğunu anlatıyorum kitabımda."
"Dört beyaz yani beyaz ekmek, şeker, tereyağı ve tuz en büyük düşmanımız. Çay ve kahveye şeker koymayın. İçeceğinizle birlikte kurabiye ya da bisküvi yemek isteyebilirsiniz. Ama bunların ikisinden birini tercih etmelisiniz. Eğer çayınıza illa ki şeker koyacaksanız o zaman bisküvilerden, kurabiyelerden vazgeçin. Çaya ikiden fazla şeker atanlara inanamıyorum."
"En çok önerdiğim sporlar yürüyüş, bisiklete binmek ve merdiven çıkmak... 50 dakika yürüyüş 225 kalori yakmanızı sağlar. Su jimnastiği de yapıyorum, 60 dakikada 480 kalori yakmış oluyorum. 45 dakika ev temizliği yapmak ise 173 kalori yakmanızı sağlar."
TÜLİN ŞAHİN KRAL-PRENS-FAKİR DİYETİ NEDİR?
Tülin Şahin'in mucizevi diyeti, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar dengeli ve sağlıklı beslenmeyi temel alır. Kahvaltı kral, öğle yemeği prens ve akşam yemeği fakir gibi planlanmıştır.
Kral Prens Fakir Diyeti Listesi 🍽️
Sabah Kahvaltısı (Saat 7): Yumurta, peynir, zeytin ve esmer ekmek gibi sağlıklı seçeneklerle güne başlayın!
Ara Öğün (Saat 10.30): Meyve, kurabiye ve kahveyle enerjinizi yükseltin.
Öğle Yemeği (Saat 13.00): Sebzeli yemekler veya kebapla doyurucu bir öğle yemeği yiyin.
Ara Öğün (Saat 16.00): Tatlı ihtiyacınızı meyve, kurabiye veya bisküviyle karşılayın.
Akşam Yemeği (Saat 18.00): Hafif ve sağlıklı sebzeli yemekler veya tavuk tercih edin.
Akşam Ara Öğün (Saat 20.00): Yoğurt, meyve ve bademle günü tamamlayın.
Tülin Şahin'den Sırlar 🌟