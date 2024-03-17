SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

48'lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo! 7 günde yağ yaktıran formül! "Sakın ameliyat olmayın..."

Ünlü sunucu Ebru Akel, sağlıklı yaşam ve ideal kilo koruma konularında verdiği tavsiyelerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda zayıflık sırlarını açıklayan ünlü sunucunun tavsiyelerini sizler için derledik. Akel, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda umutsuzluğa kapılmadan yapılması gerekenleri vurgulayarak kilo verme formüllerini sıraladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 17:59 Güncelleme 17 Mart 2024, 18:02
48’lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo! 7 günde yağ yaktıran formül! Sakın ameliyat olmayın...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü sunucu Ebru Akel, sağlıklı yaşam ve ideal kilo koruma tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda zayıflık sırlarını paylaşan Akel, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda umutsuzluğa kapılmadan yapılması gerekenleri vurguladı. İşte detaylar...

Ünlü televizyon sunucusu Ebru Akel, yıllardır değişmeyen genç ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akel, kilo vermek isteyenlere bazı değerli tüyolar verdi. İşte o açıklamalar;

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

"Kilo vermek zor değil. Umutsuzluğa kapılıp, ameliyatlara ve yağ aldırmaya yönelmeyin, bol bol su için"

"Benim son 2 kilom kaldı, onu da verdikten sonra yaza hazır hale geleceğim"

BUZDOLABIMDA MUTLAKA BULUNURLAR

Ünlü sunucu bir başka röportajında ise doğum kilolarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mutfağımın süper besinleri yoğurt, peynir, süt ve meyve çeşitleri. Buzdolabımda mutlaka bulunurlar. Ayrıca cevizli ekmek, zeytinyağlılar ve çorbalar da masamızda sürekli yer alan yemekler arasında."

"Doğum sonrası üç ay hiçbir şekilde spor yapmadım. Aslına bakarsanız zaten spor yapacak halim de kalmıyordu. Beşinci ay itibariyle nabzımın çok yükselmesine sebep olmayacak hafif egzersizler yapmaya başladım. Eğer bebeğinize süt veriyorsanız sporu çok dikkatli yapmalısınız çünkü ağır sporlar sütünüzün azalmasına sebep olabiliyor."

5 aylık hamile olan Burcu Biricik’ten karnı burnunda poz! Sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal ve Ecem Özkaya’dan...5 aylık hamile olan Burcu Biricik’ten karnı burnunda poz! Sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal ve Ecem Özkaya’dan...
5 aylık hamile olan Burcu Biricik'ten karnı burnunda poz! Sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal ve Ecem Özkaya'dan...
11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...
11 yıl dile kolay! Devrim Yakut eşi bakın kim çıktı! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar! CHP’deki ’paradan kule’ skandalına tepki | DEM ile ittifak halindeler
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den İstanbul’un göbeğinde ’APO’ mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan diye böğürdüler
Manisa Belediyesi
Aslan Paşa! 7 gol 1 kırmızı çıktı Galatasaray kazandı
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan’a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu’na destek için sahaya indi! ’İstihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere yeşil ışık yakması hala hafızalarda
Almanya istihbaratı uyardı! Rusya 2 yıl içinde NATO’ya saldırabilir: Bu kez Baltık da karışacak
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacak
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’li İBB ve ABB’den 1,5 milyon TL’lik fon! Dikkat çeken PKK detayı
Fenomen soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un mal varlığı ve yurt dışı giriş çıkışları mercek altında!
Son dakika: Büyük İstanbul depremi ne zaman? Uzman isimden korkutan uyarı: 4 koldan kırılsa 7,8’lik deprem olur | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
SON DAKİKA