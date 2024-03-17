48'lik Ebru Akel bu yöntemle yıllardır 58 kilo! 7 günde yağ yaktıran formül! "Sakın ameliyat olmayın..."

Ünlü sunucu bir başka röportajında ise doğum kilolarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mutfağımın süper besinleri yoğurt, peynir, süt ve meyve çeşitleri. Buzdolabımda mutlaka bulunurlar. Ayrıca cevizli ekmek, zeytinyağlılar ve çorbalar da masamızda sürekli yer alan yemekler arasında."

"Doğum sonrası üç ay hiçbir şekilde spor yapmadım. Aslına bakarsanız zaten spor yapacak halim de kalmıyordu. Beşinci ay itibariyle nabzımın çok yükselmesine sebep olmayacak hafif egzersizler yapmaya başladım. Eğer bebeğinize süt veriyorsanız sporu çok dikkatli yapmalısınız çünkü ağır sporlar sütünüzün azalmasına sebep olabiliyor."