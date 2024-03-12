SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Haberleri

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli? Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Hayatı ve kariyeri...

İstanbul'un tanınmış yazarlarından Eylem Tok, son zamanlarda oğlunun karıştığı trajik bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve olay yerinden kaçan oğlunun peşine düşen Eylem Tok, onu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıktı. Bu üzücü olay, Eylem Tok hakkında pek çok sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:16
Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli? Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Hayatı ve kariyeri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eylem Tok, oğlunun karıştığı şok edici bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Polis, kazanın hemen ardından olay yerine gelen Eylem Tok'un, kaza yapan oğlu T.C.'yi alarak kaçtığını tespit etti. İşte bu olayla ilgili detaylar ve yazar Eylem Tok hakkında merak edilenler...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı.Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı! Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı! Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı! Canavar anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı! Tok ve oğlu Timur hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında canavar anne Eylem Tok'u olay yerine götüren şirket çalışanı Ceren S.'nin ifadesi alındı. Bülent Cİhantimur ve Eylem Tok'un ortak oldukları şirkette çalıştığını söyleyen Ceren S., o geceyi böyle anlattı:

Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"
Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. Yolda Timur şoktaydı. Annesine sürekli, 'anne beni affet araç pert oldu' diyordu. Diğer iki çocuk kendi aralarında konuşuyordu ama Timur epey şoktaydı. Eylem Hanım Timur'a 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik.

OLAY YERİNE İKİNCİ KEZ GİTMİŞ!
Eylem Hanım bana, 'Sen Timur'u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Ben Timur ile eve girdim. Timur'a, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler. Bir süre sonra da Bülent Bey 'Timur iyi değil doktora götürelim' dedi. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim.

BABA ÖNDEKİ ARAÇTAYDI: YOLDAYKEN ARABANIN ŞARJI BİTTİ SİZ DEVAM EDİN DEDİ
Diğer yandan Eylem Tok, Oğuz Murat Aci'yı hayattan koparan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçırırken, babanın da öndeki araçta olduğu ortaya çıktı.

Eylem Tok'un çalışanı, "Eylem Hanım benim arabamdaydı. Bülent Bey kendi arabasıyla geliyordu. Yoldayken Bülent Bey sağa çekip durdu, yanımıza gelip 'Arabanın şarjı bitti, siz devam edin" dedi. Eylem Hanım'ın sonrasında bana 'Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim." diye konuştu.

ANNE EYLEM TOK'TAN AÇIKLAMA!

Oğlunu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıkan annesi yazar Eylem Tok açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık" dedi.

Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent CihantimurEylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur

BAKAN TUNÇ: KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin, 'İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçmasına ilişkin, "Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz' dedi.

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor.

Dr. Bülent CihantimurDr. Bülent Cihantimur

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

Op. Dr. Bülent Cihantimur aslen 1970yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yapmış, Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu.

Bir süre, İngiltere St. Lawrance Hospital'da çalışmıştır. Daha sonra, 1999 yılında Estetik International'ı kuran Op. Dr. Bülent Cihantimur Estetik International Sağlık Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı'nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa'da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelime! Soruşturma kamu görevlilerine sıçradı
Tarım Kredi Grubu
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
İnsani Yardım Vakfı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA