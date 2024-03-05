Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli? Hayatı ve kariyeri...

Yapılan açıklamada "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık" dedi.
Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur
EYLEM TOK KİMDİR?
Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.
İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor.
Dr. Bülent Cihantimur
BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?
Op. Dr. Bülent Cihantimur aslen 1970yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yapmış, Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu.
Bir süre, İngiltere St. Lawrance Hospital'da çalışmıştır. Daha sonra, 1999 yılında Estetik International'ı kuran Op. Dr. Bülent Cihantimur Estetik International Sağlık Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı'nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa'da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı.