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Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli? Hayatı ve kariyeri...

İstanbul'un tanınmış yazarlarından Eylem Tok, son zamanlarda oğlunun karıştığı trajik bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve olay yerinden kaçan oğlunun peşine düşen Eylem Tok, onu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıktı. Bu üzücü olay, Eylem Tok hakkında pek çok sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli?

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:50 Güncelleme 06 Mart 2024, 08:50
Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli? Hayatı ve kariyeri...

Eylem Tok, oğlunun karıştığı şok edici bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Polis, kazanın hemen ardından olay yerine gelen Eylem Tok'un, kaza yapan oğlu T.C.'yi alarak kaçtığını tespit etti. İşte bu olayla ilgili detaylar ve yazar Eylem Tok hakkında merak edilenler...

MISIR'A KAÇTILAR!

İstanbul'un Kemerburgaz yolunda meydana gelen kaza sonrası, ünlü yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu T.C. tarafından yönetilen lüks bir cip, emniyet şeridinde bekleyen ATV grubuna çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Polis, kazayı yapan sürücünün Eylem Tok'un oğlu olduğunu tespit etti. Anne ve oğul, olay sonrasında Mısır'a kaçtı. Ünlü yazarın olay yerine gelip oğlunu alarak kaçması şaşkınlık yarattı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmış durumda.

ANNE EYLEM TOK'TAN AÇIKLAMA!

Oğlunu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıkan annesi yazar Eylem Tok açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık" dedi.

Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent CihantimurEylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor.

Dr. Bülent CihantimurDr. Bülent Cihantimur

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

Op. Dr. Bülent Cihantimur aslen 1970yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yapmış, Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu.

Bir süre, İngiltere St. Lawrance Hospital'da çalışmıştır. Daha sonra, 1999 yılında Estetik International'ı kuran Op. Dr. Bülent Cihantimur Estetik International Sağlık Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı'nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa'da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı.

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