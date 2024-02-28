2 çocuk annesi Hazal Kaya'nın zayıflama sırrı! 33'lük oyuncu bu sayede 36 beden! "Hiç bana göre değil" demişti...

Güzel oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda sağlıklı yaşam tarzına geçiş yaparak zayıflama sırlarını paylaştı. İşte Hazal Kaya'nın zayıflık sırrı...
Güzel oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda sağlıklı yaşam tarzına geçiş yaparak zayıflama sırlarını paylaştı. İşte Hazal Kaya'nın zayıflık sırrı...
HAZAL KAYA DİYETİ
2 çocuk annesi Hazal Kaya Nisan 2023 tarihinde verdiği bir röportajda hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." açıklamasında buludu.
Hipoglisemi rahatsızlığı olan ve bu yüzden beslenmesine dikkat etmesi gereken Kaya, bir süredir glutensiz ve şekersiz bir beslenme düzenine uyarak fit bir görünüme ulaştı.
HER SABAH LİMONLU SU İÇİYOR
Beslenme düzenine özel bir vurgu yapan Hazal Kaya, sebze ve meyvelere ağırlık vererek sağlıklı bir diyet benimsedi. Lif ağırlıklı beslenmeye önem veren Kaya, sabahları limonlu su içmeyi de ihmal etmiyor.
Zayıflama sürecinde düzenli egzersize de önem veren oyuncu, özellikle aerobik aktivitelerle kan dolaşımını hızlandırmaya özen gösteriyor. Hazal Kaya'nın bu sağlıklı yaşam tarzı, takipçilerine ilham kaynağı oluyor.
ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Hazal Kaya'nın sağlıklı yaşam tarzına uygun bir diyet listesi aşağıdaki gibi olabilir. Ancak unutmayın ki her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve bu öneriler bir uzmana danışılmadan uygulanmamalıdır.
Kahvaltı
Yulaf ezmesi, taze meyveler
Badem sütü
Ara Öğün
Karışık kuruyemiş, yeşil elma
Öğle Yemeği
Izgara tavuk, karabuğday/quinoa
Zeytinyağlı sebzeli salata
Ara Öğün
Şekersiz yoğurt, taze çilek
Akşam Yemeği
Omega-3 balık, tam buğday makarna
Izgara sebzeler, tam buğday ekmeği