SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Başrolün vedasıyla çöken Gönül Dağı'na bir darbe daha! Seyirci küplere binecek

Gönül Dağı son bölümleriyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen yapım kulislerde dolaşan sürpriz iddialarla gündeme oturdu. Özellikle bir oyuncunun diziden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialar izleyicileri merak ve heyecan içinde bıraktı. Dizide uzun süredir başarılı performansıyla dikkat çeken ve seyircinin gönlünde taht kuran ünlü bir oyuncunun yeni bölümlerde veda edeceği iddiası hayranlarını şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:11
Başrolün vedasıyla çöken Gönül Dağı’na bir darbe daha! Seyirci küplere binecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ederken kulislerde ortaya atılan bu ayrılık iddiası dizinin gelecek bölümlerinde nelerin beklediği konusunda izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler hangi karakterin veda edeceği konusunda ise başka bir merak içerisine girdi.

VEDA MI EDİYOR?

Diziye damgasını vuran karakterlerden biri olan Asuman'ın hikayesi, Hazal Çağlar'ın üstün performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Ancak son günlerde kulislerde dolaşan dedikodular, Çağlar'ın projeden ayrılacağını ve izleyicilerin bu sevilen karaktere veda etmek zorunda kalacağını öne sürüyor.

Bu iddialar "Gönül Dağı'nın başarılı oyuncusu gerçekten diziye veda mı ediyor, yoksa bu sadece bir spekülasyon mu?" sorusunu akıllara getiriyor.

DİĞER AYRILIKLAR KAPIDA MI?

Geçen sezon Gülsim Ali, bu sezon Ecem Özkaya'nın ayrılığı seyirciyi üzmüştü. Hazal Çağlar'ın olası ayrılığı dizideki diğer karakterlerin de benzer kaderi paylaşıp paylaşmayacağına dair soruları beraberinde getiriyor.

Dizinin fanları gelecek bölümlerde bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Kulislerde dolaşan söylentiler Gönül Dağı'nın yakın gelecekte izleyicileri için hazırladığı daha büyük sürprizlerin de habercisi olabilir.

BÜYÜK SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Cumartesi akşamları yayınlanan dizi sadece ayrılık haberleriyle değil aynı zamanda gelecek bölümlerde yaşanacak sürpriz gelişmelerle de dikkat çekiyor.

Asuman karakterinin akıbeti ve dizide yaşanacak diğer önemli değişiklikler, izleyicilerin merakla beklediği konuların başında geliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Kocaeli BŞB
Klasik CHP İstanbul’u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu’na isyan var!
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
SON DAKİKA