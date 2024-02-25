38 yaşında 38 beden olma sırrı! Hadise zayıflığını bu 3 besine borçlu! Her sabah yiyor...

ÖDÜL GÜNÜ

Haftanın sadece bir gününü "ödül günü" olarak belirleyen Hadise, bu günü istediği her şeyi yiyerek geçiriyor. Bu strateji, disiplinli beslenme günleri arasında psikolojik olarak kendine ödül vermenin ve motivasyonu yüksek tutmanın bir yolu olarak öne çıkıyor.