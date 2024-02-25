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38 yaşında 38 beden olma sırrı! Hadise zayıflığını bu 3 besine borçlu! Her sabah yiyor...

Türkiye'nin sevilen pop müzik sanatçısı Hadise, son yıllarda fit ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Güzelliği ve enerjisiyle ekranlarda sıkça karşımıza çıkan Hadise'nin zayıflık sırları merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının verdiği röportajlardan ortaya çıkan bilgilere göre, Hadise'nin günde iki öğün beslenmeyi tercih ettiği ve en çok tükettiği 3 besin şu şekilde sıralanıyor...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 16:38 Güncelleme 25 Şubat 2024, 16:38
38 yaşında 38 beden olma sırrı! Hadise zayıflığını bu 3 besine borçlu! Her sabah yiyor...

Türkiye'nin pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise, fit görüntüsünü sürdürmek adına özel bir diyetisyen ve spor eğitmeniyle işbirliği yaparak sağlıklı yaşamın sırlarını bulmuş gibi görünüyor. İşte Hadise'nin zayıflık sırları...

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Hadise, günde sadece iki öğün beslenmeyi tercih ediyor. Diyetisyeni tarafından önerilen beslenme planını disiplinle uygulayan popçu, özellikle kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayını her sabah tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

Akşam 7'den sonra hiçbir şey yememeyi prensip edinen Hadise, bu disipliniyle gece atıştırmalarını minimuma indiriyor ve vücudunun dinlenme sürecine daha iyi odaklanmasını sağlıyor.

ÖDÜL GÜNÜ

Haftanın sadece bir gününü "ödül günü" olarak belirleyen Hadise, bu günü istediği her şeyi yiyerek geçiriyor. Bu strateji, disiplinli beslenme günleri arasında psikolojik olarak kendine ödül vermenin ve motivasyonu yüksek tutmanın bir yolu olarak öne çıkıyor.

SPOR RUTİNİ

Hadise'nin zayıflık sırları sadece beslenmeyle sınırlı değil. Sanatçı, formunu korumak ve enerjisini yüksek tutmak için düzenli olarak spor yapıyor. Özel spor hocası eşliğinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hem kaslarını güçlendiriyor hem de fiziksel dayanıklılığını arttırıyor.

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