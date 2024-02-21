Gönül Dağı seyircisi ayrılıkların en büyüğüne hazır olsun! Bu kadarı da olmaz dedirtecekler

KULİSLERDEN SIZAN SÜRPRİZ VEDA İDDİALARI
Dizi kulislerinde dönen dedikodular Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden birinin hikayeden ayrılacağını işaret ediyor.
Henüz dizi ekibinden bu iddialar hakkında resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyada yapılan spekülasyonlar izleyicilerin bu sürpriz ayrılığa nasıl tepki vereceği konusunda çeşitli tahminler yürütülmesine neden oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gönül Dağı'nın son bölümünde, Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanırken, kasabaya gelen bir profesör ve ekibi, roket çalışmalarıyla ilgili yeni bir heyecan yaratıyor.
Selma'nın Taner için hazırladığı sürpriz ve Erkan'ın liseden arkadaşı İrem'le yeniden bir araya gelmesi, dizinin hikayesine yeni bir boyut kazandırıyor.