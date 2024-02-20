İnci Taneleri seyircisi acıların en büyüğüne hazır olsun! Önce Ayça dağıldı derken şimdi de...

İnci Taneleri kulislerde sarsıcı bir iddiayla gündeme geldi. İzleyiciler bu ayrılığın dizinin genel hikayesine nasıl etki edeceğini merakla bekliyor. Detaylar, dizinin hayranlarını hem heyecanlandırıyor hem de duygusal bir atmosfer yaratıyor. Peki, hangi karakter diziden ayrılacak? İzleyiciler iddiadaki ismin kim olduğunu merak ediyor.