SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

20 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları... 20 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz. İşte 20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:41 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:41
20 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Kendinizi dışa kapatmamalı ve sezgilerinizi takip etmelisiniz.

İş konusunda istikrar gerektiren bir süreçten geçebilirsiniz. Bu durum da sizi beklemeye itebilir.

BOĞA

Güzel haberler alabilirsiniz.

Ayrıca ufak alışverişler yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.

Yeni kararlar almak ve bu kararlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün.

İKİZLER

İletişimsel konulara önem vermeniz gerekebilir.

Eğer eksik mailiniz varsa ya da görüşmek istediğiniz birisi varsa tüm cesaretinizi toplayarak ilerleyebilmelisiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN

Yeni tanışacağınız kişiler ile etkileşiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Mesleki ve özel hayat anlamında bir şeyleri aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde eski hedeflerden uzaklaşmak ve yeni hedeflere yönelmek, tazelenmek isteyebilirsiniz.

Çocuksu coşkunuz çevrenize de ışık saçabilir.

TERAZİ

Bugünlerde çekimserliklerinizi bir kenara bırakarak cesaretli tutumlar sergilemeniz gerekebilir. Ayrıca bedensel şifa ve bedeninizle ilgilenmek için de uygun bir gün.

AKREP

Yapacağınız açılımlar olumlu olacaktır, olmayanlar da hayatınızda yeni ve net bir bakış açısı ile bakmanıza vesile olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.

YAY

Hafızanızda bir takım anılar ve bitmemiş konular canlanabilir.

Kendinizi iyi ve kötü hissettiğiniz anlar olabilir.

Aşk ilişkisi anlamında şanslı olacağınız bir gündesiniz.

OĞLAK

Düşünmek ve her türlü hali hesaplamaktan aksiyon almakla alakalı çektiğiniz bir takım problemlerin üstesinden gelmek için oldukça uygun bir gün.

KOVA

Bugünlerde sezgilerinize kulak vermeli ve hayatınıza hızlıca sizi keyifli hissettirecek şeylerle doldurmalısınız.

Çocuksu ruhunuzu ortaya çıkarmak için uygun bir gün.

BALIK

Bugünlerde eğer isteklerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız uzun vadelerde çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

Aşk konusunda birtakım gelişmeler yaşanabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef
Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’a tutuklama talebi
MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi’ne girecek
CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı
Aidatlar neredeyse kira ile yarışıyor! 2 yılda %300 artış gösterdi
CHP, DEM tuttu! Esenyurt’ta Ahmet Özer’i Güngören’de Yüksel Yalçın’ı aday gösterdi! Deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep etti
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı!
SON DAKİKA