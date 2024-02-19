Yalı Çapkını’nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! Önce Dicle gitti derken şimdi de...

Zerrin ve Seyran arasındaki tartışma, Seyran'ın ailesine yaşananları anlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zerrin'in Seyran'a yönelik suçlamaları "Bu veballe yaşayabilecek misin?" sorusuyla farklı bir atmosfer yarattı.

ACI HABER: BEBEĞİ KAYBETTİK Ferit'in Seyran'a desteği için teşekkür ettiği sırada, doktorların Pelin ve bebeğin durumu hakkında kötü haber vermesi, bölümün en acı anlarından biri oldu. Pelin'in durumu giderek kötüleşirken, Ferit ve Serter arasındaki gerginlik, Seyran'ın müdahalesiyle bir nebze olsun hafifledi.

PELİN'İN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ Doktorlarla yapılan görüşmede Pelin'in sağlık değerlerinin sürekli düştüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bu haber, Ferit ve ailesi için büyük bir endişe kaynağı oldu. Ferit, herkesten eve gitmesini isteyerek, aile içindeki sorunları bir kenara bıraktı ve tamamen Pelin'in sağlığına odaklandı.

AKIN VE SEYRAN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR Akın'ın evdeki davranışları, Seyran'ı şaşkına çevirirken bölüm Ökkeş Ağa'nın ve Akın'ın evden ayrılmasıyla son buldu