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4 ayda 32 kilo verdiren Işın Karaca diyeti! 50 yaşında 42 beden olma sırrı çıktı! "40-50 kilo verdim..."

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2017 yılında göz kamaştıran bir dönüşüm geçirerek adından sıkça söz ettirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede 32 kilo veren Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. İşte, Işın Karaca'nın uyguladığı özel diyet programı...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 17:10 Güncelleme 18 Şubat 2024, 17:10
4 ayda 32 kilo verdiren Işın Karaca diyeti! 50 yaşında 42 beden olma sırrı çıktı! 40-50 kilo verdim...

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, mide ameliyatı sonrası özel bir diyet ve disiplinle 4 ayda 32 kilo verdi! Fit bir vücuda kavuşan Karaca, kilolu insanlara umut oluyor.

Kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü. Mide ameliyatı sonrasında özel bir diyet programı uygulayan Karaca, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programına sadık kaldı.

"40- 50 KİLO VERDİM"

Işın Karaca 2019 yılında bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" dedi.

Diyet programında, bol protein ve besleyici gıdalara odaklanan ünlü şarkıcının günlük beslenme düzeni şu şekilde gerçekleşti:

SABAH KAHVALTISI (160 KALORİ):

1 bardak yarım yağlı süt
3 kaşık yulaf

KAHVALTI SONRASI ARA ÖĞÜN (120 KALORİ):

10 adet badem
1 porsiyon meyve

ÖĞLE YEMEĞİ (325 KALORİ):

Ton balıklı salata (100 gram ton balığı)
1 dilim kepekli ekmek
1 kase yoğurt

İKİNCİ ARA ÖĞÜN:

1 adet elma
1 bardak yarım yağlı süt

AKŞAM YEMEĞİ (TOPLAM 370 KALORİ):

Izgara köfte (5 adet)
Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon)

GECE (120 KALORİ):

1 bardak süt

Işın Karaca'nın bu diyet programına ek olarak, günde 30 dakika süren düzenli bir egzersiz programı uyguladığı da belirtiliyor.

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