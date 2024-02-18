4 ayda 32 kilo verdiren Işın Karaca diyeti! 50 yaşında 42 beden olma sırrı çıktı! "40-50 kilo verdim..."

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, mide ameliyatı sonrası özel bir diyet ve disiplinle 4 ayda 32 kilo verdi! Fit bir vücuda kavuşan Karaca, kilolu insanlara umut oluyor.

Kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü. Mide ameliyatı sonrasında özel bir diyet programı uygulayan Karaca, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programına sadık kaldı.