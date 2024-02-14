Kızılcık Şerbeti’ndeki ciğer yakan vedaya hazır olun! Seyirci ağlamaktan helak olacak

KRİTİK AN YAKLAŞIYOR Son günlerde diziyle ilgili dolaşan iddialar Ömer karakterinin diziden veda edeceği yönünde. Barış Kılıç tarafından canlandırılan karakterin ilerleyen bölümlerde trajik bir şekilde diziden ayrılacağı iddia edildi.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR Son bölümde Ömer, Kıvılcım'ı tekrar kazanmak için hemen harekete geçer. Fatih ve Doğa, boşanma konusunda anlaşarak işi resmiyete dökerler ve kısa sürede boşanırlar.

Alev, Pembe'ye Abdullah'la olan ilişkilerinin bittiğini söyler, bu da Pembe için mutlu bir son demektir.

Umut'un dolandırıcılıktan tutuklanması ise Nursema'yı yıkar, ancak ona her zamanki gibi ailesi yardım eder.