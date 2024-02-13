Yalı Çapkını’nda dehşete düşüren Aşk-ı Memnu detayı! Duyan feleğini şaşırdı

BİHTER İLE AYNI SON Seyran, Ferit'in yalanlarına daha fazla dayanamayarak ilişkilerinin son bulduğunu ilan edecek. Bu durum Ferit karakteri için geri dönülmez bir yola girilmesine sebep olacak.

FERİT'İN TRAJİK SONU Ferit, dizinin finalinde yaşamındaki her şeyi kaybederek büyük bir çıkmaza girecek. Seyran'ın terk etmesiyle iflas eden ve çöküş yaşayan Ferit, aşırı üzüntüsüyle yaşamına son verecek.

Bu dramatik son Türk televizyon tarihinin unutulmaz anlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterinin intiharını akıllara getiriyor.

YALI ÇAPKINI VE AŞK-I MEMNU BENZERLİĞİ Ferit karakterinin intiharının Aşk-ı Memnu'da Bihter karakterinin benzer şekilde trajik sonuna benzetilmesi iki diziyi de izleyenler arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Yalı Çapkını'nın bu dramatik finali Türk dizilerindeki aşk ve ihanet temalarının işlenişi konusunda yeni bir tartışma başlattı.