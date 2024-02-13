78'lik Ajda Pekkan'ın yıllarca 54 kilo olma sırrı! Süper Star diyeti ile 34 bedene düşün! "Her sabah 1 bardak içerim..."

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve genç görünümüyle adeta zamanı durduruyor. Pekkan'ın sıra dışı güzellik ve enerji kaynağı, düzenli yaşam tarzı ve özel beslenme alışkanlıklarıyla şekilleniyor.

SÜPER STAR DİYETİ Ajda Pekkan, tatlıya olan düşkünlüğünü itiraf ederek, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yönetiyor. Canı tatlı çektiğinde tercihi genellikle bitter çikolata oluyor. Güne enerjik başlamak için her sabah, bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal içeren bir karışım tüketiyor.