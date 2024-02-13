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78'lik Ajda Pekkan'ın yıllarca 54 kilo olma sırrı! Süper Star diyeti ile 34 bedene düşün! "Her sabah 1 bardak içerim..."

Ajda Pekkan, müzik kariyerinin yanı sıra genç ve enerjik görünümüyle de dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisinin sırrı, düzenli yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarında gizli. İşte Ajda Pekkan'ın uyguladığı "Süper Star Diyeti" ve beslenme düzeni...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 19:04 Güncelleme 13 Şubat 2024, 19:04
78’lik Ajda Pekkan’ın yıllarca 54 kilo olma sırrı! Süper Star diyeti ile 34 bedene düşün! Her sabah 1 bardak içerim...

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve genç görünümüyle adeta zamanı durduruyor. Pekkan'ın sıra dışı güzellik ve enerji kaynağı, düzenli yaşam tarzı ve özel beslenme alışkanlıklarıyla şekilleniyor.

SÜPER STAR DİYETİ

Ajda Pekkan, tatlıya olan düşkünlüğünü itiraf ederek, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yönetiyor. Canı tatlı çektiğinde tercihi genellikle bitter çikolata oluyor. Güne enerjik başlamak için her sabah, bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal içeren bir karışım tüketiyor.

Öğle saatlerinde ise yeşil çay içmeyi tercih ediyor. Ayrıca, ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığı karışımı içerek vücudunu canlandırıyor.

Ünlü sanatçının kahvaltı alışkanlıkları da dikkat çekici. Kahvaltısında küçük peynir çeşitleri, domates, maydanoz, yeşil biber, organik bal, reçel ve farklı tahıl ekmeği çeşitleri bulunuyor. Arada bir kahvaltısına yarım simit ekleyen Pekkan, spor yapacağı günlerde ise müsli veya yoğurtla birlikte mısır gevreği tercih ediyor. Spor sonrası favori lezzeti ise yumurta beyazıyla yapılmış maydanozlu omlet.

İşte Ajda Pekkan'ın 2009 yılında verdiği röportajdan derlemeler;

"Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum."

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