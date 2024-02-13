13 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Birkaç işinizi bir arada sürdürmek ve planlı hareket etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Özellikle insiyatife yeterince sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışın.
KOÇ
Birkaç işinizi bir arada sürdürmek ve planlı hareket etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Özellikle insiyatife yeterince sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışın.
BOĞA
Baskı büyürse sağlığınızda problem yaşamanıza neden olabilir. Özellikle mesleki konularda cümlelerinizi düzgün seçmek isterken dengeyi kaçırabilirsiniz.
İKİZLER
Sorumluluklarınızı kendinize eşit şekilde paylaştırdığınızdan emin olmalısınız. Bugünlerde tepkileriniz kendinizden normalde beklediğinizden farklı olabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde hayatınızda neşe ve keyif hakim olabilir. Olaylara esnek yaklaşmaya başlayabilirsiniz ve olumlamaları hayatınızın önemli bir noktasında tutabilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde mesleki konularda özellikle maddi açılardan birtakım uyuşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Zaman içerisinde yeterli ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
BAŞAK
Açık sözlü olacağınız için çevrenizle ilişkinizi dengede tutmanız gerekmekte. Cümlelerinizi espri ile belirtmeye çalışsanız da kuracağınız bir cümle problem yaşamanıza neden olabilir.
TERAZİ
Girişimci olan Terazi'ler mesleki konularda birtakım şans ve avantajlara sahip olabilirler.
İşinizle haşır neşir olacağınız yorgun bir gündesiniz.
AKREP
Bugünlerde işiniz kaynaklı ailenizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz aksi taktirde aile içerinde ilgisizlik kaynaklı bazı problemler ortaya çıkabilir.
YAY
Bugünlerde finansal konularda çoğalma söz konusu.
Hayatınıza bereket girebilir. Özellikle bebek düşünen Yay'lar için oldukça uygun bir süreç.
OĞLAK
Ruh halinizi insanlarla paylaşmak istemeyebilirsiniz.
Hayatınızdaki güzelliklerin büyüdüğü bir dönemdesiniz ve kendinizi çok keyifli hissedebilirsiniz.
KOVA
Eğlenceli kişiliğiniz etrafınıza da ilham olacak. Dostlarınız ve birtakım kalabalıklarla aynı ortamda bulunarak kendinizi ve özgüveninizi göstermeniz gerekebilir.
BALIK
Bugünlerde kendinizi gereğinden fazla stres ve baskı altına sokmamalısınız.
İlişki konusunda kendinizi yalnız hissedebilir ilişkinizde uyum problemi yaşayabilirsiniz.