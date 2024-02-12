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Göbeğiyle başı beladaydı! 27'lik Tuğçe Kandemir'in 7 günde 3 kilo verdiren düğün diyeti! "Bu kilolarla geberir gidersin..."

'Kurban Olduğum' ve 'Ah Ellerim Kırılaydı' şarkılarıyla tanınan Tuğçe Kandemir giydiği kıyafetlerle eleştiri konusu oluyor. 27 yaşındaki şarkıcı özellikle konser kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçının geçtiğimiz aylarda denediği bir diyetle oldukça inceldiği de gözlerden kaçmamıştı. Sizler için Tuğçe Kandemir'in diyet listesini araştırdık. İşte haftada 3 kilo verdirdiği iddia edilen o diyet listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:03 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:06
Göbeğiyle başı beladaydı! 27’lik Tuğçe Kandemir’in 7 günde 3 kilo verdiren düğün diyeti! Bu kilolarla geberir gidersin...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, fazla kiloları ve sosyal medya zorbalığıyla mücadele ederek, özel bir diyet programı sayesinde fit görünüm elde etti. Kandemir'in kilo kaybı süreci, haftada 3 kilo verdiren etkili bir diyetle gerçekleşti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aralık ayında fazla kilolarından kurtulmak ve düğününde daha fit görünmek amacıyla uyguladığı diyetle sosyal medyada büyük ilgi çekti. Kandemir'in sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı iddia edilen diyet listesini sizler için araştırdık. İşte o liste...

PLAN 1: LAPA İLE 2-4 KİLO

  • Sabah Kahvaltısı: 2 yemek kaşığı yulaf veya mısır gevreği ile bir su bardağı yağsız süt.
  • Öğle Yemeği: Bol mevsim sebzeli bir salata veya sebzelerle hazırlanmış buğulama.
  • Ara Öğün: 1 bardak limonlu yeşil çay.
  • Akşam Yemeği: Izgara et ya da ekmeksiz 1 tabak sulu yemek.

PLAN 2: ÇORBA İLE 1-2 KİLO HEDEFİ

  • Sabah Kalkar Kalkmaz: Bir fincan sıcak yeşil çay.
  • Sabah Kahvaltısı: Unsuz hazırlanmış bir kase sebze çorbası.
  • Öğle Yemeği: Çorba ile iki dilim tam buğday ekmeği.
  • Ara Öğün: Bir fincan sıcak yeşil çay.
  • Akşam Yemeği: Salata ya da çeyrek kepek ekmeğine hazırlanmış bol yeşillik içeren bir sandviç.

HAFTADA 3 KİLO VERME İÇİN İPUÇLARI

  • Günlük en az 30 dakika egzersiz yapmak, kilo verme sürecini hızlandırabilir.
  • Günde en az 12 su bardağı su içmek ve suya limon eklemek, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir.
  • Kahvaltıyı atlamamak ve dengeli beslenmek, kilo verme sürecini destekler.
  • Ara öğünlerde yeşil çay içmek, metabolizmanın yavaşlamasını önler.
  • Sabırlı olmak ve azimle devam etmek, sağlıklı kilo vermenin anahtarıdır.
  • Şeker ve tuz tüketimini azaltmak, daha sağlıklı bir diyetin temelidir.

UYARI: Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle kilo verme sürecinde uzman görüşü almak önemlidir. Sağlıklı kilo verme hedeflerine ulaşmak için diyet ve egzersiz programları, bireyin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmelidir.

"UMARIM BU KİLOLARLA GEBERİR GİDERSİN"

2023 yılının sosyal medya platformlarında kilosuyla ilgili yapılan hakaret dolu yorumlar ve paylaşımların ardından Kandemir, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

Kandemir, gelen yorumların hakaret boyutuna ulaşmasından dolayı sosyal medya üzerinden isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çirkin dünyanıza beni dahil etmeyin. Bilmediğiniz çok şey var, kırmayın kalbimi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kandemir, sosyal medya capsleri ve bazı kişilerce atılan ses kayıtlarını da ifşa ederek, yaşadığı olumsuz durumu paylaştı.

Şarkıcının paylaştığı ses kayıtlarından birinde, "Umarım bu kilolarla geberir gidersin. Kilolu insanlardan nefret ediyorum, birinci sırada da sen varsın" şeklinde saldırgan ifadeler yer alıyor.

Kandemir'in duygusal bir şekilde paylaştığı mesajında, "Sizi nasıl yetiştirdiler bilmiyorum ama ben herkese saygı duymam bilincinde yetiştirildim. 5 yıldır bu ülkede hiç kimseye karışmadan, hiçbir sansasyon yaratmadan ve magazinde yer almamaya dikkat ederek yalnızca şarkı söylüyorum" diyerek, müzik kariyerine odaklandığını vurguladı.

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