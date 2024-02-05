Yalı Çapkını herkesi afallatan geri dönüş! Yapımcılar böylesini ilk kez yaptı

Yalı Çapkını'nın 56. bölümünde Pelin'in bebeği etrafında dönen sırlar ve şüpheler herkesi şaşırttı. Serter karakterinin geri dönüşü, dizideki dengeyi altüst ediyor ve yeni bir heyecan dalgası yaratıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı yapım bu dönüşle birlikte hikayeye yeni bir boyut kazandırdı.
HERKESİ ŞAŞIRTAN GERİ DÖNÜŞ
Serter karakteri diziye heyecan dolu bir geri dönüşle damgasını vurdu. Tufan Gökpınar'ın canlandırdığı bu karakter, izleyicilere sürükleyici anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
FERİT VE SEYRAN ARASINDA GERİLİM
Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde, Ferit ve Seyran arasındaki gerilim tavan yapıyor. Ferit, tutuklanan babası Orhan için Seyran'a sitem ederken, Seyran babasının neredeyse ölümünün eşiğinden döndüğünü dile getiriyor.