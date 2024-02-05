55'lik Esra Dermancıoğlu'nun 1 ayda kilo verme garantili diyeti! 16 yaş küçük sevgilisi için her gün bunu içmiş! "Yemek yemekten midem bulanıyor..."

Esra Dermancıoğlu 2021 yılında da fazla kilolarından dertliydi. Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen Oyuncu içini dökmüştü.

"Ben çok kilo aldım. O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık Yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."

LİMONLU ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ MALZEMELER 1 parça taze zencefil (yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda, rendelenmiş veya dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

YAPILIŞI Su kaynamaya başlayana kadar bir tencereye su ekleyin.

Zencefili rendeleyin veya dilimleyin ve kaynayan suya ekleyin.

Zencefil su içinde yaklaşık 5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Zencefil çayını demlemeye bırakın, isteğe bağlı olarak birkaç dakika daha demlemeye bırakabilirsiniz.

Çayı bir fincana süzün.

Üzerine taze limon suyu ekleyin.

Bal eklemek istiyorsanız ekleyin ve karıştırın.

Limonlu zencefil çayını sıcak bir şekilde tüketin.