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7 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! 50'lik sanatçının yıllardır 34 beden olma sırrı! "22 yıl boyunca..."

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, fit formuyla büyük ilgi çekiyor. 50 yaşındaki sanatçı yıllardır aynı kiloda olma sırrını 2022 yılında verdiği bir röportajda açıkladı. Uzun yıllardır sürdürdüğü özel bir beslenme programıyla formunu koruyan Sam 22 yıldır bu yöntemle zayıflığını koruyor. İşte Şevval Sam'ın sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:09 Güncelleme 04 Şubat 2024, 16:09
7 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! 50’lik sanatçının yıllardır 34 beden olma sırrı! 22 yıl boyunca...

Sosyal medyada da sıkça paylaşımlarda bulunan Şevval Sam, takipçileriyle beslenme ipuçları ve sağlıklı tariflerini paylaşarak onlara ilham oluyor. İşte Şevval Sam'ın zayıflık sırrı...

"22 YILDIR ET VE TAVUK YEMİYORUM"

2022 yılında verdiği bir röportajda beslenme rutiniyle ilgili konuşan ünlü isim "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." dedi.

"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"

Sam "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.

VEJETARYEN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

Yulaf ezmesi (süt veya bitkisel süt ile), taze meyve dilimleri ve bir avuç kuruyemiş.
Tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve domates ile yapılmış sandviç.
Yoğurt (normal veya bitkisel yoğurt) üzerine taze meyve ve granola.

Ara öğün

Bir avuç badem veya ceviz.
Bir muz veya elma dilimleri.

Öğle yemeği

Nohutlu kısır veya mercimek çorbası.
Tam buğday makarna üzerine domates soslu sebzeler.
Taze yeşillik salatası (marullar, ıspanak, roka, cherry domates, salatalık, biber) ve zeytinyağı-balsamik sosu ile.

Ara öğün

Bir avuç taze meyve (çilek, üzüm, ananas).
Tam tahıllı krakerler üzerine humus veya avokado püresi.

AKŞAM YEMEĞİ

Tofu veya kırmızı mercimek köftesi ile sebzeli wok.
Kinoa veya bulgur pilavı üzerine sebze güveç.
Fırın sebzelerle hazırlanmış bir tabak.

ARA ÖĞÜN

Bir fincan bitki çayı veya kahve (şeker eklenmeden).
Bir avuç kuru meyve veya kuruyemiş.

Unutmayın ki bu bir öneri listesidir. Bireylerin beslenme ihtiyaçları farklılık gösterebilir, bu nedenle kişisel sağlık durumu ve tercihleri göz önünde bulundurularak bir uzmana danışmak önemlidir. Ayrıca, yeterli protein, demir, B12 vitamini ve diğer önemli besin maddelerini almak için çeşitli ve dengeli bir diyet sürdürmek önemlidir.

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