7 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! 50'lik sanatçının yıllardır 34 beden olma sırrı! "22 yıl boyunca..."

VEJETARYEN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

Yulaf ezmesi (süt veya bitkisel süt ile), taze meyve dilimleri ve bir avuç kuruyemiş.

Tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve domates ile yapılmış sandviç.

Yoğurt (normal veya bitkisel yoğurt) üzerine taze meyve ve granola.

Ara öğün

Bir avuç badem veya ceviz.

Bir muz veya elma dilimleri.